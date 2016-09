Naunhof. Die Gewerkschaft dbb Beamtenbund und Tarifunion hat sich zufrieden mit dem bisherigen Streikverlauf in Naunhof gezeigt. „Die überwältigende Beteiligung am Arbeitskampf hat das öffentliche Leben stillstehen lassen“, sagte der zweite dbb-Vorsitzende Willi Russ am Donnerstag, dem zweiten Tag des Ausstandes der rund 170 Beschäftigten der Kommune. Dabei falle es den Streikenden keineswegs leicht, da sie mit dem Streik auch ihre Mitbürger, ihre Nachbarn und Freunde träfen. „Umso dankbarer sind wir, dass wir mehrheitlich Unterstützung aus der Bevölkerung erfahren.“

Für Freitag hat die Gewerkschaft zu einer Protestkundgebung auf dem Naunhofer Markplatz aufgerufen. „Damit wird erneut eine deutlich sichtbare Botschaft an die Arbeitgeber gesendet: Führen Sie endlich Tarifverhandlungen“, meinte Russ. Die Stadt ist 1994 aus dem Arbeitgeberverband ausgetreten. Seither gibt es für die kommunalen Beschäftigten keinen Tarifvertrag mehr.

Von LVZ