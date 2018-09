Trebsen

Für drei Tage waren Schloss und Park Trebsen fest in Schottenhand. Die Talisker Highland Games lockten Tausende Besucher an und gaben schon einen kleinen Vorgeschmack auf das, worauf sich der Förderverein Rittergut Trebsen als Veranstalter und die Stadtverwaltung schon jetzt vorbereiten: die 20. Auflage der Schottenspiele als ganz großes Jubiläum im nächsten Jahr.

Darauf machte auch Kerstin Rath als jahrelange Vertreterin der Britischen Botschaft aufmerksam und wartete mit einer besonderen Überraschung auf, die eigentlich keine so große Neuigkeit mehr ist, weil es inzwischen die Spatzen vom Schlossdach zwitschern. Trebsen bemüht sich um eine schottische Partnerstadt.

Erste Kontakte zu potenziellen Partnern angebahnt

Erste konkrete Kontakte zu potenziellen Gemeinden im konstituierenden Teil des Vereinigten Königreichs seien vielversprechend, so Rath. Allerdings wolle man sich noch nicht all zu weit unter den Schottenrock gucken lassen. Gleichwohl Trebsens Bürgermeister Stefan Müller (CDU) einschlägige Gespräche hinter noch vorgehaltener Hand bestätigte. „Für unsere Stadt wäre so eine Städtepartnerschaft ein immenser Imagegewinn“, sagte das Stadtoberhaupt am Rande der Veranstaltung. Schon jetzt gibt es ja frappierende Parallelen. Sowohl in Trebsens als auch in Schottlands Flagge dominieren die Farben blau und weiß. Und zu den Talisker Highland Games kommt mit den allgegenwärtigen Kilts das passende Outfit dazu.

Nur zwei Personen, das war augenzwinkernd festzuhalten, hatten definitiv die falsche Anzugordnung. So machten Landrat Henry Graichen (CDU) vormittags zur Eröffnung und Oliver Schenk als Chef der Sächsischen Staatskanzlei nebst Gefolge nachmittags ihre Stippvisite im feinen Zwirn. Während Graichen seine Grußworte mit einem besonderen Dankeschön an die vielen ehrenamtlichen Helfer von Feuerwehr und Rettungsdienst verband, nutzten Mitglieder des Trebsener Gemeinderates die Gelegenheit in der Schlosskapelle für einen kommunalpolitischen Dialog mit Schenk.

Was zugegebenermaßen eher am Rande der Schottenspiele stattfand und inmitten der Besuchermassen beinahe unterging, ließen sich der Veranstalter, die Stadt Trebsen und Schlossherr Jochen Rockstroh, als eine Wertschätzung in ihr Gästebuch schreiben.

18 Hobby-Mannschaften am Start

Ein Blick ins Teilnehmerbuch der Schottenspiele indes verriet, dass 18 Hobby-Mannschaften an den Start gingen, darunter zwei Frauenteams. „Wir sind ja hier definitiv körperlich unterlegen“, schätze Stefanie Drechsel von den „Red Röckchen“ aus Halle/Leipzig realistisch ein. „Einfach nur dabei sein, den Teamgeist schulen und ganz viel Spaß haben“, seien die Motivationen. Was vom vermeintlich starken Geschlecht durchaus mit Respekt gesehen wurde. „Als Männerteam haben wir zwar eine starke Konkurrenz.

Aber mit Blick auf die Frauen findet eine große gegenseitige Wertschätzung statt“, versicherte Franz Britzer aus Bayern. Und die wurde am Ende des Wettkampftages für die Besten nicht nur mit blank geputzten Siegertrophäen belohnt, sondern auch mit originellen Pokalen, die von Trebsener Oberschülern im Kunstunterricht eigens für die Talisker Highland Games angefertigt wurden.

Von Frank Schmidt