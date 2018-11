Frohburg/Prießnitz

Die Gebäudehülle ist fertig, das Dach geschlossen: Es geht sichtbar voran am Neubau des Wasserwerks Prießnitz. „In der vergangenen Woche wurde der Estrich in der Maschinenhalle ausgebracht, jetzt wird gefliest“, sagt Michael Mönicke, Projektleiter bei der OEWA Wasser und Abwasser GmbH in Grimma. Er betreut das Vorhaben, mit dem der Versorgungsverband Grimma-Geithain die Versorgungssicherheit seiner Kunden weiter erhöhen will.

Flexible Gestaltung – auch für den Ernstfall

Der Verband hatte mit seiner Trinkwasser-Konzeption 2014 entschieden, ein neues Wasserwerk in Prießnitz zu bauen. Von hier aus werden vor allem die Kunden in der Region um Frohburg, Bad Lausick und Geithain mit Trinkwasser versorgt. „Das neue Wasserwerk wird eine maßgeblich Rolle im Verbundsystem aller Wasserwerke einnehmen – neben dem Wasserwerk in Grimma“, sagt Verbandsgeschäftsführer Lutz Kunath. Durch einen Ringschluss könne man die Einspeisung von Trinkwasser flexibel gestalten, etwa im Hochwasserfall oder bei extremer Hitze und Trockenheit, wie es im Sommer über viele Monate der Fall war.

Reinwasserbehälter mit je 300 Kubikmeter Fassungsvermögen

Der Neubau entsteht in unmittelbarer Nachbarschaft zum alten Prießnitzer Wasserwerk, das weiter in Betrieb bleibt – so lange, bis die neue Anlage fertig ist und ihrer Bestimmung übergeben wurde. Ende November/Anfang Dezember soll die technischen Ausstattung der Anlage beginnen. Die beiden Reinwasserbehälter hinter dem Gebäude stehen bereits. Sie verfügen über ein Fassungsvermögen von jeweils 300 Kubikmeter und wurden an Ort und Stelle zusammengeschweißt. Aus diesen Behältern gelangt das aufbereitete Trinkwasser ins Versorgungsnetz. Das geförderte Rohwasser wird über vier Filter in der großen Maschinenhalle aufbereitet. Hier werden ihm Eisen und Mangan entzogen, es muss belüftet werden.

Inbetriebnahme wird mehrere Monate dauern

Geplant sei, den Bau und die technische Ausstattung bis zum Frühjahr abzuschließen, sagt Mönicke. Danach beginne eine intensive, mehrmonatige Phase der Inbetriebnahme. „Bevor eine komplett neue Anlage dieser Größenordnung reibungslos funktioniert und hier ein qualitativ einwandfreies Lebensmittel aufbereitet werden kann, ist einiges zu tun. Alle Prozesse müssen eng miteinander verzahnt werden.“

Ende 2019 soll Neubau in Betrieb gehen

Der rund fünf Millionen Euro teure Neubau soll voraussichtlich Ende 2019 ans Netz gehen. Die Aufbereitungskapazität liegt bei bis zu 230 Kubikmetern pro Stunde und maximal 5500 Kubikmetern am Tag. Die Kapazität der neuen Anlage ist damit größer als die der alten, weil nach deren Fertigstellung das Wasserwerk Frohburg außer Betrieb gehen soll. Das Rohwasser kommt aus den Wasserfassungen Prießnitz, Nenkersdorf und Frohburg.

Von Ekkehard Schulreich