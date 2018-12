Grimma

Die Vision eines ortsverbindenden Radweges zwischen den Mittelzentren Grimma und Borna mit einer Gesamtlänge von 33 Kilometern wird immer realistischer. Dafür hat die Stadt Grimma ihre Hausaufgaben erledigt und den Bauabschnitt in ihrem Gebiet ausgebaut. Nach wenigen Wochen Bauzeit – am 19. Oktober wurde damit begonnen – wurde am Donnerstag dieser Abschnitt auf einer Länge von exakt 2007 Metern zwischen dem Ortsausgang Großbothen und dem Beginn der Gemarkung Glasten, einem Ortsteil von Bad Lausick, offiziell eingeweiht.

Neuer Radweg ist nicht für öffentlichen Verkehr

Für den etwa drei Meter breiten Radweg wurden knapp 300 000 Euro in die Hand genommen, 90 Prozent davon wurden aus Fördermittel des Sächsische Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr bereitgestellt. Gleichwohl mehrere Ausweichbuchten mit einer Gesamtbreite von fünf Metern geschaffen wurden, sei dieser Streckenabschnitt nicht für den öffentlichen Verkehr zugelassen. Ausnahmen bilden Fahrzeuge der Forst- und Landwirtschaft sowie Anlieger.

Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) erinnerte daran, dass dieses Vorhaben vor zehn Jahren spruchreif wurde und die Planung dafür 2011 vorlagen. Die Kosten dafür konnten aus Mitteln der Kreisfusion gedeckt werden. „Was die bürokratischen Hürden angeht, schaue ich neidvoll nach Russland. Dort wurde eine der längsten Brücken in Europa in drei Jahren gebaut, einschließlich der Planung“, sagte Berger. Für dieses Radwegeprojekt sieht er im Jahr 2021/22 das Licht am Ende des Tunnels.

Borna ein Teilstück fertig, Bad Lausick will nachziehen

Natürlich „macht der Radweg nur Sinn, wenn die anderen Kommunen und Gemeinden nachziehen“, sagte der Grimmaer Rathauschef. Doch dieser Spruch hätte freilich schon vor drei Jahren aus Borna kommen können, wo bereits 2015 ein Teilstück entlang der neuen Verbindungsstraße zwischen der Zwiebelstadt und Dittmannsdorf fertiggestellt wurde. Die Stadt Bad Lausick, so informierte Berger über ein jüngstes Gespräch mit derem Stadtvätern, wolle nächstes Jahr nachziehen.

Für Harald Gänse vom Ortschaftsrat Großbothen ist der fertige Abschnitt ein Quantensprung. „Ich kann mich noch sehr gut an die Buckelpiste erinnern, auf der man nicht sicher mit dem Rad fahren konnte“, sagte der 66-Jährige.

Von Frank Schmidt