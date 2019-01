Trebsen

Rund 1000 Haushalte in Trebsen können ab Mitte Februar 2019 schneller im Internet surfen. Wie die Deutsche Telekom mitteilte, sind dann in ihrem Netz Telefonieren, Surfen und Fernsehen gleichzeitig möglich. Das gelte auch für das Musik- und Video-Streaming sowie das Speichern in der Cloud.

Telekom verlegt sechs Kilometer Glasfaserkabel

Das maximale Tempo steige beim Herunterladen auf bis zu 100 und beim Hochladen auf bis zu 40 Megabit pro Sekunde. „Die Telekom hat dafür rund sechs Kilometer Glasfaser verlegt. Außerdem hat sie zehn Verteiler neu aufgestellt oder mit moderner Technik aufgerüstet“, so Pressesprecher Georg von Wagner. Ins Haus gelange das Signal über die bestehende Kupferleitung. Bei der Übertragung werde eine Technik eingesetzt, die elektromagnetische Störungen beseitigt.

„Wer die schnellen Internetanschlüsse nutzen möchte, kann sie ab sofort online, telefonisch oder im Fachhandel buchen“, informiert Beatrice Strangalies, Regionalmanagerin der Deutschen Telekom. „In kürzester Zeit sind jetzt Videos aufgerufen, Bankgeschäfte erledigt und Urlaube gebucht.“

Bürgersprechstunde in Trebsen zum schnellen Internet

Die Deutsche Telekom will über die neue Technik, ihre Services und Tarife in einer Bürgersprechstunde im Trebsener Rathaus informieren. Als Termin bietet sie den 12. Februar, 15 bis 18 Uhr, an.

„Schnelles Internet ist heute ein Muss“, kommentiert Bürgermeister Stefan Müller ( CDU). „Nur die Kommune, die eine moderne digitale Infrastruktur besitzt, ist auch attraktiv für Familien und Unternehmen.“ Um optimale Bedingungen zu erreichen, setzte die Stadt auf mehrere Pferde.

Neben der Telekom tritt jetzt die Deutsche Glasfaser GmbH in Aktion. Sie hat ihr Ziel erreicht, mindestens 40 Prozent der Haushalte mit Internetverbindungen auszustatten, die Geschwindigkeiten von bis zu einem Gigabite zulassen. Dafür legt sie Glasfaserkabel bis in die Häuser.

Walzig und Schneiderteich weiter abgeschnitten

Kleinere Gebiete bleiben übrig, die zumindest gegenwärtig beide große Anbieter nicht in Angriff nehmen, weil sie ihnen nicht als wirtschaftlich lukrativ erscheinen. Dazu gehören unter anderem Walzig und der Schneiderteich. Die Kommune schloss deshalb einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem Landratsamt, der über eine eigene GmbH bis 2022 den staatlich geförderten flächendeckenden Ausbau eines Breitbandnetzes im Landkreis steuern und koordinieren will.

Von Frank Pfeifer