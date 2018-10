Belgershain

Von weither zieht es die Kunden zu Thomas Philipps in Belgershain. Was bisher aber nicht einmal die Betreiber ahnten: Der Schnäppchenmarkt dürfte dort überhaupt nicht existieren. Die Gemeinde will ihn jedoch unbedingt in ihrem Ort behalten und holt deshalb jetzt nach, was in den 1990er-Jahren versäumt wurde.

Baugenehmigung für Markt wurde nie erteilt

„Im Zuge der Umwandlung von einer Milchviehanlage über einen Zwischeninvestor zum Einkaufsmarkt wurde durch das Bauordnungsamt nie eine Baugenehmigung erteilt“, erläutert Bürgermeister Thomas Hagenow (parteilos). „Damit eine solche endlich zustande kommt, erstellen wir jetzt einen Bebauungsplan. Das wird ein langer Verwaltungsvorgang.“

Das Versäumnis, das auf die damaligen Akteure in den Verwaltungen und den Interimseigentümer zurückgeht, flog durch einen Zufall auf. Das Unternehmen Thomas Philipps begann, nachdem es die Immobilie erworben hatte, Pflanzen im Freigelände anzubieten. Weil dadurch die Verkaufsfläche vergrößert wurde, drang das Landratsamt auf eine Verlegung der Ware nach drinnen. In der hinteren der drei Hallen gediehen die Pflanzen aber nicht mehr richtig, es bildete sich Schimmel und begann zu müffeln (LVZ berichtete).

Volker und Katrin Haßler, die den Sonderpostenmarkt 2016 übernommen hatten, stellten noch im gleichen Jahr beim Landratsamt den Antrag, ein Glasdach einbauen zu können, das sich öffnen lässt – für die bessere Luftzirkulation und damit Sonnenlicht aufs Grün fällt. „Dabei fiel auf: Der Markt dürfte wegen der fehlenden Baugenehmigung dort gar nicht existieren“, so Hagenow.

Gemeinderat will Legalität

Seine Gemeinderäte weiß er hinter sich, wenn es darum geht, im Nachhinein Legalität herzustellen. So beschloss das Gremium jetzt die Aufstellung eines Bebauungsplans für das Areal. „Aufgrund der Größe unserer Kommune dürfte die Verkaufsfläche zwar höchstens 800 Quadratmeter betragen“, sagt der Bürgermeister. „Wir wollen sie aber bei den jetzt existierenden 3000 Quadratmetern belassen und haben dafür mit dem Landratsamt und der Landesdirektion eine Übereinkunft gefunden.“

Laut Hagenow dauern derartige Verfahren durchschnittlich ein Jahr. „Stimmen am Ende alle Behörden zu, wäre die Rechtsgrundlage perfekt“, sagt er. Die Kosten trage Thomas Philipps allein.

15 Arbeitskräfte am Standort

„Durch die sehr gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde wird hoffentlich der Standort gesichert“, gibt Katrin Haßler ihrer Zuversicht Ausdruck. „Uns liegt viel daran, hier zu bleiben. Dabei geht es uns nicht nur ums Geschäft, sondern hier hängen auch 15 Arbeitskräfte dran, die alle aus der Umgebung kommen.“

Das Anliegen teilt Hagenow. „Wir reden immer davon, den ländlichen Bereich mit ordentlichen Versorgungseinrichtungen abzudecken. Aber die Tante-Emma-Läden sind weitgehend ausgestorben“, gibt er zu bedenken. In seiner Gemeinde sieht die Lage überdurchschnittlich gut aus. Im Ortsteil Köhra gibt’s das Lieblingslädchen, in Threna die Backverkaufsstelle, die mehrere Grundnahrungsmittel im Sortiment hat. „Für Belgershain selbst übernimmt diese Funktion Thomas Philipps, wo ebenfalls Lebensmittel erhältlich sind“, argumentiert der Bürgermeister.

Im Vorleben wurden auf dem Gelände Lebensmittel produziert. Anfang 1972 begann die Zwischengenossenschaftliche Bauorganisation Otterwisch, der vier Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften angehörten, am Ortsausgang nach Rohrbach einen Stall für 437 Milchkühe zu errichten, erklärt Bernd Weisbrich vom Verein „Heimat und Geschichte Belgershain“ mit Verweis auf Unterlagen von Werner Oehlert, der in dem Kuhstall beschäftigt war. Ab 1975 wurde die Anlage belegt.

„Da aber das Melkhaus und teilweise auch die Fütterungseinrichtung für die doppelte Menge Kühe vorhanden war, wurden ab 1977 noch drei Anbindeställe mit Strohhaltung und mobiler Kopffütterung dazu gebaut, pro Stall standen noch 180 Kuhplätze zur Verfügung, so waren letztendlich fast 1000 Kuhplätze vorhanden“, schrieb damals Oehlert. „Später wurde noch ein Kälberstall für etwa 130 Kälber in sechs separaten Buchten gebaut, ebenso noch Bergeräume sowie ein Sozialgebäude und eine Werkstatt.“ 1990 ging es bergab mit dem Betrieb, im März 1991 war der Stall ausgeräumt.

Von Frank Pfeifer