Borna. Völlig überraschend ist in der Nacht zum Freitag der zweite Beigeordnete des Landkreises Leipzig, Thomas Voigt (SPD), gestorben. Der Leiter des Dezernats 2 im Landratsamt wurde nur 56 Jahre alt. Das bestätigte die Behörde der LVZ. Landrat Henry Graichen (CDU) zeigte sich in einer ersten Reaktion tief betroffen. Der Tod von Thomas Voigt sei ein großer Verlust für den Landkreis. Graichen bot den Hinterbliebenen Hilfe und Unterstützung an. Voigt, der mit seiner Lebensgefährtin in Markleeberg zu Hause war, hinterlässt zwei Kinder und ein Enkelkind.

Voigt war ausgebildeter Diplomlehrer und promovierter Historiker. Bis 1990 unterrichtete er an der damaligen Polytechnischen Oberschule in Böhlen, bevor er in die Kreisverwaltung einstieg. Er arbeitete als Dezernent und Beigeordneter zunächst für den Kreis Borna, später für den fusionierten Kreis Borna/Geithain beziehungsweise Leipziger Land und schließlich für den aus der Kreis- und Verwaltungsreform 2008 hervorgegangenen Landkreis Leipzig. In Voigts Zuständigkeit fielen zuletzt unter anderem das Sozialamt, das Jugendamt, das Kommunale Jobcenter, die Finanzverwaltung, das Ausländeramt, das Gesundheitsamt sowie die Eigenbetriebe Musikschule und Weiterbildungsakademie. Voigt, der oft mit dem Rad zum Dienst fuhr und häufig Bus und Bahn nutzte, kümmerte sich zudem stark um den öffentlichen Personennahverkehr. Er gehörte zum Aufsichtsrat der kreiseigenen Firma Regionalbus Leipzig und zum Beirat des Verkehrsunternehmens Thüsac.

Von Julia Tonne