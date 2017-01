Grimma. Sturmtief Axel hat am Donnerstagmorgen für ein Verkehrschaos auf der Autobahn 14 gesorgt. In Fahrtrichtung Dresden verloren gegen 2 Uhr die Fahrer zweier Sattelzüge im dichten Schneetreiben die Kontrolle über ihre Fahrzeuge. In Höhe der Muldebrücke zwischen den Anschlussstellen Grimma und Mutzschen kamen sich die Lkw bei einem Überholmanöver in die Quere und kollidierten. Dabei durchbrach ein Zug die Leitplanke. Der andere geriet in die Böschung und stoppte im angrenzenden Gestrüpp.

Die Feuerwehren umliegender Gemeinden, Polizei und Rettungskräfte kamen zum Einsatz, um die verletzten Fahrer in nahegelegene Krankenhäuser zu bringen. Und dem Chaos auf der Schnelltrasse Herr zu werden. Was mehrere Stunden dauerte und zu kilometerlangen Staus geführt hatte. Um die verunfallten 40-Tonmner zu bergen, wurde schwere Technik angefordert.

Sturmtief Axel hat mit Schneeverwehungen und Glätte für zahlreiche Unfälle und gesperrte Straßen im Erzgebirge, Vogtland und im mittleren Sachsen gesorgt. Bereits am Mittwochmorgen war auf der Autobahn A4 nahe der Abfahrt Berbersdorf ein Sattelzug von der Straße abgekommen und der Auflieger umgekippt. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Fahrer des Holzlasters leicht verletzt.

In den nächsten Tagen wird sich den Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes zufolge bei klarem Himmel polare Kaltluft in Sachsen breit machen. Die Gebirgsregionen dürften sich in der Nacht zum Freitag in einem Gefrierschrank verwandelt - die Temperaturen sollen dort bis zum Morgen auf etwa minus 20 Grad fallen.

Von Thomas Lieb