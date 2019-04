Grimma

Die Digitalisierung greift immer weiter um sich: Smartphones überall, internetfähige Fernseher, W-Lan-Hotspots auf Schritt und Tritt, ferngesteuerte Kühlschränke und Waschmaschinen. Damit wächst für die zumeist arglosen Nutzer allerdings auch die Gefahr, Opfer von Cyberattacken zu werden. Die Sächsische Staatskanzlei hat deshalb zum Gegenangriff geblasen und klärt seit dem vergangenen Jahr sachsenweit über Tricks von Hackern auf. In Grimma machte die Roadshow unter dem Titel „Digital? Aber sicher!“ am Mittwoch am Berufsschulzenturm in der Straße des Friedens Station. Und der Termin in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Muldental und der Verbraucherzentrale war gut besucht.

Referenten ermitteln Urlaubsziele der Zuhörer

Die Referenten Sören Fischer und René Johansen landeten gleich zu Beginn einen Überraschungseffekt. „Das sind wirklich schöne Urlaubsziele, die Sie zuletzt besucht haben“, riefen sie dem verdutzten Auditorium entgegen. „Einer von ihnen war in einem Nobelhotel in den Alpen. Ein anderer auf einer Trauminsel. Auch Bahnfahrer sind unter uns. Und jemand war zur Blutspende.“ Die Zweifel auf den Gesichtern der Zuhörer konnte man förmlich lesen: Woher wissen die das alles? Die Aufklärung lieferte ein kleiner Kasten, den das Duo mitgebracht hatte. Dieser installierte Hotspots, mit denen sich die im Raum anwesenden Smartphones verbinden wollten. „Ihre Geräte haben mir verraten, in welche öffentlichen W-Lan-Netze Sie sich jemals eingewählt haben. Dadurch lassen sich ganze Reiserouten nachvollziehen“, berichtete René Johansen.

W-Lan ausschalten, wenn man das Haus verlässt

Der Vorgang passiert, ohne dass der Nutzer sich aktiv einloggt oder davon etwas mitbekommt. „Ihre Geräte haben mir gerade 57 W-Lan-Namen entgegengeschrien“, verblüffte der Referent die Zuhörer. Die Smartphones oder Tablets zeigten ihm brav an, nach welchen Netzwerken sie Ausschau hielten. Den Tipp, wie so etwas zu verhindern ist, gab es ebenfalls frei Haus. „W-Lan ausschalten, so bald Sie das Haus verlassen. Das geht einem irgendwann in Fleisch und Blut über.“

Ein unbedachter Mausklick kann schwere Folgen haben

Das Haupteinfallstor für Cyber-Kriminelle sind aber immer noch E-Mails. Auch hier wurde anschaulich gezeigt, wie leicht man in die Falle tappen kann. Sören Fischer ließ dazu einen fiktiven Nutzer namens Rene Risikoreich agieren. Daneben schlüpfte sein Kollege in die Rolle eines Hackers, der gezielt Angriffe startete. Die Zuschauer konnten live verfolgen, was bei einem unbedachten Mausklick passiert. Auf dem PC von Rene Risikoreich ploppte eine Telefonrechnung in ärgerlicher Höhe auf. Schwups den Anhang angeklickt – und schon war der Computer gehackt.

Der fingierte Angreifer konnte nun alles mit den PC anstellen: Daten manipulieren, Dateien löschen, Schadsoftware hochladen, Passwörter klauen, diskreditierende E-Mails verschicken. Am Beispiel wurde auch deutlich gemacht, dass man solche Attacken durchaus erkennen kann. „Schauen Sie sich den Absender genau an. Kommt Ihnen die Schreibweise komisch vor? Fehlt vielleicht die persönliche Anrede? Werden Gefahren heraufbeschworen, die Sie zum sofortigen Handeln auffordern?“ In all diesen Fällen sei Vorsicht geboten.

Gesunder Menschenverstand ist der beste Schutz

Ebenso sollte man sich dreimal überlegen, auf eingebettete Links zu klicken. „Ein Tipp: Lassen Sie den Mauszeiger über den Link schweben, dann wird die tatsächliche Internetadresse angezeigt, zu der Sie der Klick führt.“ Gewarnt wurde auch vor Erpressung im Internet. „Ooops, all Ihre wichtigen Dateien sind verschlüsselt“, heißt es dann plötzlich auf dem Bildschirm, nur weil man zuvor einen vermeintlich harmlosen Anhang geöffnet hat. „Die Gangster fordern dann eine Summe von Ihnen, damit Sie wieder an Urlaubsfotos oder Steuererklärung rankommen.“ Auch hier sei der Schutz relativ einfach, rieten die Experten: „Führen Sie regelmäßige Backups durch, dann können Ihnen die Erpresser gestohlen bleiben.“

Eines könne auch der beste Antivirenschutz allerdings nicht ersetzen: den gesunden Menschenverstand. Der helfe noch am besten, Cyberattacken zu entkommen.

Von Simone Prenzel