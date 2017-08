Tödlicher Sturz? Mann stirbt in Grimma

Grimma. Vor einem Wohnhaus im Neschwitzweg in Grimma ist am späten Mittwochnachmittag ein Mann gestorben. Womöglich ist er aus einem Fenster des Gebäudes gestürzt, er erlag seinen Verletzungen. Rettungsdienst und Polizei wurden per Notruf alarmiert, im Revier ging der gegen 17.20 Uhr ein. Was tatsächlich und aus welchen Gründen passiert war, konnte das Lagezentrum der Polizeidirektion Leipzig auf LVZ-Anfrage noch nicht mitteilen. Beamte der Kriminalpolizei sind wegen der Ermittlungen vor Ort, dort wurde der Bereich abgesperrt.

Von okz