Landkreis Leipzig/Naunhof. Eine Landschaft der Kontraste erschließt die länderübergreifende Radroute Kohle-Dampf-Licht, die von Bitterfeld kommend über Leipzig bis nach Markkleeberg reicht. „Durch das nördliche Neuseenland ist die Verbindung schon gut ausgebaut. Unser Ziel ist, die Strecke nun im Süden bis zur sächsischen Landesgrenze weiterzuführen“, erklärte Sandra Brandt, Geschäftsführerin des Tourismusvereins Leipziger Neuseenland zur Mitgliederversammlung in Naunhof. Etliche Akteure des Vereins hatten sich am Mittwoch im Freizeitzentrum Haus Grillensee eingefunden, um neue Initiativen der Tourismusentwicklung zu diskutieren. Zu den wichtigsten Vorhaben zählt die Weiterführung der aus Sachsen-Anhalt kommenden Radler-Strecke, die an reiche Industriegeschichte Mitteldeutschlands andockt. Vor allem Relikte der Industriekultur, aber auch neu entstandene Landschaften im Leipziger Norden sind derzeit auf einer Länge von rund 100 Kilometern angebunden. „Was lag näher, als die Strecke bis in den Leipziger Südraum, wo das Thema Braunkohle eine tragende Rolle spielt zu verlängern?“, so Sandra Brandt. In den vergangenen Monaten habe eine Arbeitsgruppe an der Streckenführung getüftelt. „Die Route soll unter anderem das Kraftwerk Lippendorf mit seinem Kommunikationszentrum und den aktiven Tagebau Schleenhain anbinden“, kündigte die Touristikfachfrau an. Aber auch das benachbarte Altenburg-Meuselwitzer Revier soll tangiert werden, zum Beispiel mit seiner rollenden Kohlebahn-Attraktion. „Einen Abstecher soll die Route auch ins Zeitzer Revier ermöglichen.“

Zweites wichtiges Vorhaben des Vereins ist die Neubeschilderung der Neuseenland-Radroute. „Die grafisch und inhaltlich überarbeiteten Tafeln werden von uns in diesem Jahr erneuert.“ Die zwölf Info- und sechs Erläuterungstafeln seien Bestandteil des Verbundprojektes „Klimaschutz im Radverkehr“ und werden vom Bundesumweltministerium gefördert.

„Stolz sind wir besonders auf unser Aushängeschild, die Tourist-Information, die gemeinsam mit der Stadt Markkleeberg betrieben wird“, erklärte Vereinsvorsitzende Gabriela Lantzsch. Das begehrte rote „i“ adelt seit wenigen Tagen den Anlaufpunkt nahe des Markkleeberger S-Bahnhofs. Vergeben wird das Signet auf leuchtend rotem Grund vom Deutschen Tourismusverband. Das Welcome-Center, in dem das gesamte Leipziger Neuseenland vom nordsächsischen Löbnitz bis nach Groitzsch oder Neukieritzsch vermarktet wird, wurde 2015 eröffnet. „Um die Servicequalität zu erhöhen, bieten wir seit Jahresanfang auch die Zahlung per EC Karte an“, ergänzte Sandra Brandt. Das sei zwar mit zusätzlichen Kosten verbunden, werde vom Gast aber ganz einfach erwartet. Gut kommen auch die wechselnden Regio-Tische an – mit Wurstspezialitäten, Weinen oder Honig aus dem Neuseenland. Hier kann man sich immer wieder mit regionalen Köstlichkeiten eindecken. Das Angebot spricht nicht nur auswärtige Souvenirjäger an - auch immer mehr Stammgäste kommen auf den Geschmack.

Neben den zahlreichen Marketing-Aktivitäten gehe es vor allem darum, neue Ideen und buchbare Angebote zu entwickeln, waren sich die Teilnehmer einig. „Hier müssen sich auch die touristischen Dienstleister stärker engagieren“, nahm Benedikt Kahlstadt, Geschäftsführer der Sächsischen Seeband Zwenkau mbH, die Anbieter selbst in die Pflicht. Erste hoffnungsvolle Ansätze gibt es. Unter dem Slogan „Die perfekte Woche“ wurde für Touristen ein Rundum-sorglos-Paket geschnürt, das seit 1. April am Markt ist. Für den Preis von 119 Euro locken sieben Erlebnisse rund ums Wasser. Die Offerte beinhaltet Rafting im Kanupark Markkleeberg, Minigolf im Ferienresort Lagovida, Stand-up-Paddling auf dem Cospudener See, zudem eine Tour zur Vineta und einen Belantis-Besuch. Entspannung verspricht zudem eine Schifffahrt mit der „Santa Barbara“ auf dem Zwenkauer See und ein Drei-Gänge-Menü im Gut Kahnsdorf am Hainer See.

In der Pipeline ist zudem ein Wochenend-Paket, bei dem Mietwagen, Ausflugsplaner und Leipzig-Regio-Card kombiniert werden sollen, informierte Sandra Brandt. An der musikalischen Begleitung dürfte es nicht scheitern. Marcus M. Doering komponierte ein Neuseenland-Lied, in das die Vereinsmitglieder in Naunhof schon begeistert einstimmten. Darunter auch die Bürgermeister der Mitgliedskommunen Brandis und Rackwitz, Arno Jesse und Steffen Schwalbe, die am Mittwoch neu in den Vorstand gewählt wurden.

Von Simone Prenzel