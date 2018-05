Grimma/Haubitz/Bröhsen

Eine Ölspur war die Ursache für einen Unfall, der sich am Dienstag auf der S38 zwischen den Grimmaer Ortsteilen Haubitz und Bröhsen ereignet hatte. Dabei wurde nach Angaben der Polizeidirektion Leipzig ein 19 Jähriger verletzt.

Der Fahrer (48) eines Traktors befuhr die Straße in Richtung Haubitz. In Höhe einer Linkskurve löste sich um 13.10 Uhr ein Hydraulikschlauch am Traktor und es lief Öl auf die Fahrbahn. Der 19-jährige Fahrer eines nachfolgenden VW Golf verlor aufgrund der Ölspur des Traktors die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Golf-Fahrer wurde verletzt – es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Von LVZ