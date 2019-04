Naunhof

Bei einer Routinekontrolle hatten Beamten des Hauptzollamtes Dresden in der Polenzer Straße großen Erfolg. Im Ortsteil Ammelshain hielten sie zwei Männer in einem Ford Transit an und wurden schnell fündig. Das Fahrzeug hatte Fahrradteile und Fahrräder geladen, mindestens vier davon waren als gestohlen gemeldet.

Mindesten vier Fahrräder gestohlen gemeldet

Die Polizei geht davon aus, dass auch die anderen Räder und Teile Diebesware sind. Die Räder wurden eingezogen und die beiden Fahrer, 28 und 39 Jahre alt, festgenommen. Sie sollen nun dem Haftrichter vorgeführt werden. Der Zoll führt immer wieder routinemäßige Kontrollen im Leipziger Umland durch.

Von lvz