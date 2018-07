In Deutschland gibt es rund 50 Feuerwehrmuseen. Den Namen verdient jedoch nur ein Dutzend dieser Häuser. Unumstritten zählen die Ausstellungsräume in Grethen dazu. Das Museum in dem Dorf bei Grimma ist ein Muss für Heimatfreunde und Technikfreaks zugleich. Einmal im Jahr versammelt sich hier das Who is Who der deutschen Feuerwehrhistorik.