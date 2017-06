Der runde Brunnen im kleinen Park am ehemaligen Bahnhof in Nerchau bietet einen traurigen Anblick. Seit vier Jahren ist er versiegt und loddert vor sich hin. Doch die Nerchauer wünschen sich, dass ihr Parkbrunnen wieder sprudelt – und seine Gestalt behält. Bisherige Vorstöße bei der Stadtverwaltung in Grimma brachten aber nicht den gewünschten Erfolg.