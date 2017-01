Trebsen. In der Industriegebietsstraße in Trebsen haben unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag Pyrotechnik als Einbruchwerkzeug benutzt. Sie hatten einen Böller so platziert, dass durch die Druckwelle der Explosion die Fensterscheibe eines Betriebes in dem Gewerbegebiet zerstört wurde. Danach drangen sie in die Täter in die Firmenräume ein und durchsuchten sie. Wie die Polizeidirektion Leipzig außerdem mitteilte, werden erst weitere Ermittlungen ergeben, ob Wert- und andere Gegenstände gestohlen wurden.

Von thl