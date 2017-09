Trebsen: Fußgänger unter Drogen stößt mit Auto zusammen

Trebsen. Ohne auf den Verkehr zu achten, überquerte ein 18-Jähriger am Mittwoch gegen 9.40 Uhr in Trebsen die Grimmaische Straße auf Höhe der Bushaltestelle. Das endete für ihn in fataler Weise mit einer Armfraktur, denn ein Opel erfasste ihn, informierte die Polizei. Ein 56-jähriger Kraftfahrer war mit dem Auto in Richtung Grimma unterwegs und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der 18-Jährige, der zum Unfallzeitpunkt auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in eine nahegelegene Klinik transportiert.

Am Vectra, der zwar noch fahrbereit war, sei erheblicher Schaden in Höhe von wenigstens 1500 Euro entstanden. Die Frontscheibe war eingerissen und ein Stück eingedrückt, Wischspuren auf der Motorhaube und am linken Kotflügel sowie Lackschäden am Stoßfänger gaben einen Eindruck von der Wucht des Aufpralls.

Zum Unfallhergang und dem Verhalten der Unfallbeteiligten sucht die Polizei noch Zeugen. Wer Angaben diesbezüglich machen kann, wird gebeten, sich an die Verkehrspolizeiinspektion Leipzig in der Schongauerstraße 13 in Leipzig zu wenden – telefonischer Kontakt unter 0341/2552851 (tagsüber) sonst 2552910.

Von ie