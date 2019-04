Trebsen

Wie sich die Kinder ihr Umfeld an der Trebsener Grundschule wünschen, darüber hatten sie genaue Vorstellungen. Einige von ihnen lässt die Stadt jetzt umsetzen. Sie investiert eine Menge Geld in die Bildungsstätte. Manche Ideen der Mädchen und Jungen erschienen Schulleiterin Annett Rackwitz als zu gewagt. Eine Schlammstrecke hätte wohl nicht so recht zum Konzept der Einrichtung gepasst. Andere Wünsche hingegen werden jetzt Wirklichkeit.

Rundweg entsteht um Spielplatz

So entsteht um den Spielplatz herum ein Rundweg, auf dem sich die Kinder mit Rollern und Fahrrädern austoben können. Angeschafft werden eine Kletterpyramide und eine Reifenschaukel. Trampolin und Vogelnest ziehen an günstigere Positionen um. Und die Anlaufbahn für die Weitsprunganlage wird erneuert.

Neuer Fahrradabstellplatz

Wenn schon einmal Hand angelegt wird, dann richtig, sagten sich die Verantwortlichen der Stadt. „Entlang der hinteren Hauswand der Schule legen wir einen Traufstreifen an, um das Mauerwerk trockenzulegen und Spritzwasser abzuweisen“, erläutert Steffen Wahle vom Bauamt. „Den alten Fahrradständer vor der Schule lassen wir wegreißen und durch einen neuen ersetzen, der gepflastert wird. Auf der bisherigen Betonfläche floss das Wasser wild ab, nun werden wir eine Anbindung an den Kanal schaffen.“

Auch im Haus gehen die Handwerker zur Sache. Die Arbeiten sollen laut Bauamtsleiterin Marika Haupt zum Großteil in den Oster- und Sommerferien laufen, um den Unterricht wo wenig wie möglich zu beeinträchtigen.

Frische Farbe im Innern

Im Sport- und Gymnastikraum wird das Parkett abgeschliffen und beschichtet, zum Schluss erhält es neue Markierungen. Flure und Treppenhaus sollen frisch gestrichen werden. Auf die Treppenstufen lässt die Stadt Epoxidharz auftragen, das durch seine Körnung für mehr Rutschsicherheit sorgt.

Der hohe Heizraum wird durch eine Zwischendecke zweigeteilt. Der obere Bereich liegt dann auf dem Niveau der Hausmeisterwerkstatt und reicht für die heutige Technik vollkommen aus. Die untere Hälfte des Raums wird künftig als Lager genutzt.

Kosten von über 300 000 Euro

319 380 Euro soll das alles kosten. Den Großteil der Summe, und zwar 239 460 Euro, erhält die Kommune über das Investpaket Schule aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“ vom Freistaat gefördert, den Rest muss sie selber aufbringen.

Bereits dritte große Investition

Schon zweimal hat sie in diesem Jahrhundert viel Geld für die Bildungsstätte in die Hand genommen. 2003 steckte sie rund eine Million Euro hinein, um sie komplett zu sanieren, einen Anbau zu errichten und den Hort auszubauen. Und 2017 ließ sie einen zusätzlichen Rettungsweg am Anbau errichten und diesen an die Brandmeldeanlage anschließen. Dafür waren Wanddurchbrüche erforderlich.

Das Vorhaben, einen weiteren Anbau und ein neues Treppenhaus zu schaffen, war im Jahr zuvor an der Finanzierung gescheitert. Das Landratsamt sprach sich angesichts der damals laufenden Haushaltskonsolidierung der Stadt gegen eine Bezuschussung aus.

Von Frank Pfeifer