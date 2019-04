Trebsen

Nach einem Einnahmerekord im vergangenen Jahr muss Trebsen 2019 mit deutlich weniger Gewerbesteuern rechnen. „Die Stadt steht aber solide da“, bilanziert Kämmerer Martin Sittauer. Sie könne viel Geld investieren, und die Bürger würden nicht stärker belastet.

Die Grundsteuersätze bleiben laut dem jetzt beschlossenen Haushalt mit 380 Prozent für landwirtschaftliche Flächen und 410 Prozent für bebaute Grundstücke stabil. Damit liegt Trebsen zwar teilweise über dem sächsischen Durchschnitt, aber die Zahlen haben sich seit 2013 nicht verändert.

Deutlich sinkende Gewerbesteuereinnahmen

Gleiches gilt für den Gewerbesteuersatz, der weiterhin 410 Prozent beträgt. Bei den realen Erträgen sieht die Lage jedoch alles andere als konstant aus. Vergangenes Jahr hatte die Kommune mit Gewerbesteuereinnahmen von reichlich 2,7 Millionen Euro gerechnet, tatsächlich flossen aber knapp 5,8 Millionen Euro ins Stadtsäckel. „Ein Rekord, der dazu führte, dass wir das Jahr statt des erwarteten Minus’ von 467 000 Euro mit einem Überschuss von fast 3,3 Millionen Euro im Finanzhaushalt abschließen konnten“, erklärt Sittauer.

Weniger Geld vom Staat

Er verweist allerdings auf die andere Seite der Medaille: „Deshalb erhalten wir dieses Jahr keine investiven Schlüsselzuweisungen vom Freistaat. Im Gegenteil, wir müssen sogar noch eine Umlage von rund 38 000 Euro ans Land zahlen.“ Hinzu komme, dass die Konjunktur schwächer werde und Unternehmen im vergangenen Jahr zu hohe Vorauszahlungen leisteten, die sie nun von der Stadt zurückerhalten. Der Kämmerer geht deshalb bis Ende Dezember von 391 000 Euro an Gewerbesteuern aus. „So wenig, wie schon lange nicht mehr“, konstatiert er.

Investitionen nur mit Fördermitteln

Summa summarum heißt das, es muss das auf stattliche 7,5 Millionen Euro angewachsene Finanzpolster der Kommune angetastet werden, wenn die Stadt investieren will. Und sie will laut Sittauer deutlich mehr investieren als in den vergangenen Jahren. „Voraussetzung ist allerdings, dass wir Fördermittel erhalten“ betont er. Ein Punkt, der momentan beim größten Projekt Kopfschmerzen bereitet. Die Bezuschussung für die 910 000 Euro teure Komplettsanierung der Begegnungsstätte Altenhain ist noch nicht gesichert.

Investitionen in alle Ortsteile

Weiter will die Kommune für 180 000 Euro einen barrierefreien Zugang für das Feuerwehrgerätehaus Neichen schaffen. 300 000 Euro kostet ein neues Löschfahrzeug für die Altenhainer Wehr. Im selben Ortsteil werden zwei Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut, hinzu kommt eine in Seelingstädt – macht zusammen 122 000 Euro.

Zu Buche schlagen dieses Jahr auch die Parketterneuerung und Leuchtersanierung in der Trebsener Sport- und Kulturstätte, die Deckenerneuerung der Feldstraße sowie die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik in der Thomas-Müntzer-Gasse. Begonnen hat schon die umfangreiche Sanierung des Sportplatzes der Kernstadt, die aus dem vergangenen Jahr geschoben wurde. Ebenfalls dran sein soll die seit langem vorgesehene Erneuerung des Durchlasses in der Grimmaer Straße von Altenhain.

Hoffnung für Ortsdurchfahrt Seelingstädt

Für den Abriss der Nebengebäude der Oberschule und einen Neubau an ihrer Stelle steckt die Stadt dieses Jahr Geld in die Vorplanung. „Die Umsetzung planen wir für 2020 mit 500 000 Euro und 2021 mit einer Million Euro“, sagt Sittauer. Für 2020 hat er weiterhin den Ausbau der Klingaer Straße in Seelingstädt und die Erneuerung des Durchlasses am Schneiderteich auf der Liste.

2021 folge der Ausbau der Siedlerstraße in Seelingstädt und das Anlegen eines Radwegs entlang der Bundesstraße 107 von der Stadt nach Walzig, der einen umfangreichen Kreuzungsausbau einschließt. „Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr hat uns angekündigt, 2022 die S 47 in Seelingstädt ausbauen zu wollen“, spricht Sittauer einen Dauerbrenner an. „Die Stadt plant 550 000 Euro für den Bau von Gehwegen und Straßenbeleuchtung ein.“

Trebsen bald schuldenfrei

Aus seiner Sicht handelt es sich um enorm viele Investitionen für eine Stadt mit aktuell 3857 Einwohnern. Er hält sie für finanzierbar, da sich laut seiner Prognose die Einnahmen ab 2021 stetig verbessern. Und noch etwas Positives hat er zu verkünden: „Die Pro-Kopf-Verschuldung aus Kreditverträgen in Höhe von 7,41 Euro, die von der 2000 erfolgten Turnhallensanierung herrührt, bauen wir ab. 2020 sind wir schuldenfrei und wollen es bleiben.“

Von Frank Pfeifer