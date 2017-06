Trebsen. Sanieren lässt die Stadt gegenwärtig den ehemaligen Hochwasserdeich durch den Schlosspark Trebsen. Auf einer Länge von zwei Kilometern von der Hochzeitsbrücke bis zum Ende der Lindenallee werden die Lücken geschlossen, die 2013 die Juniflut gerissen hat.

Weil seinerzeit Fluthelfer angespülte Sedimente in den Damm kippten, die Schwermetalle enthielten und nun ausgebaggert und entsorgt werden mussten, und weil Baukosten stiegen, verteuerte sich die Sanierung auf 138 994 Euro. Da aus dem Landestopf aber nicht so viel Geld zur Verfügung stand, ergab sich eine Finanzierungslücke von rund 48 000 Euro. „Die gute Nachricht ist nun, dass der Freistaat alles bezahlt“, verkündete am Dienstag Bürgermeister Stefan Müller (CDU).

Ein Nullsummenspiel also für die Stadt. Künftig allerdings steht sie allein in der Verantwortung, Schäden zu beheben, denn sie setzte eine Entwidmung des Deichs durch, der nun lediglich noch als Wall geführt wird und damit offiziell keine Hochwasserschutzfunktion mehr erfüllt.

Für Deiche ist grundsätzlich das Bundesland zuständig. Hätte Sachsen aber jenen von Trebsen regelgerecht instandgesetzt, hätten auf einer Breite von 30 Metern die Bäume im Schlosspark gefällt werden müssen. Das wollte die Stadt unbedingt verhindern.



Von Frank Pfeifer