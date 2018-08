Schade, dass es den Mul-dental-kreis nicht mehr gibt. Denn es war, so Andreas Haesler augenzwinkernd, der einzige „Dentalkreis“ Europas. Aber was ist schon Europa, wird sich das Unikum denken. In seinem Dentalmuseum in Zschadraß bei Colditz hütet der 57-Jährige die weltgrößte Sammlung zur Geschichte der Zahnmedizin.