Eine „gute Vermögens- und Finanzlage“ bescheinigte Wirtschaftsprüfer Thomas Schmechel der Stadt am Dienstag zu einer Sitzung von Verwaltungs- und Technischem Ausschuss. Deshalb kann und will sich die Kommune nun wieder einen hauptamtlichen Bürgermeister leisten. Gründe dafür gibt es aber noch weitere.

Antrag von Stadtratsmehrheit

Die Prüfung der Eröffnungsbilanz bei der Umstellung auf das doppische Haushaltswesen war das einzige konkrete Thema auf der Tagesordnung der Sitzung. Der Knaller kam unter dem Punkt „Anfragen der Stadträte“. Birgit Bendix-Bade (Gemeinsame Zukunft) brachte den Antrag ein, ab 2022 zur alten Struktur zurückzukehren, die an der Spitze im Rathaus einen hauptamtlichen Bürgermeister vorsieht. Das Papier trug die Namen von acht Mandatsträgern ihrer Gruppierung, der Wählervereinigung Altenhain und der CDU. Das allein macht bereits die Mehrheit des 15-köpfigen Stadtrats aus, damit dürfte es sich schon vor der demnächst anstehenden Abstimmung um eine beschlossene Sache handeln.

Müller ehrenamtliches Oberhaupt

In einer Phase, als die Steuereinnahmen weggebrochen waren, hatte Trebsen eine Kommission eingesetzt, die Sparvorschläge unterbreiten sollte. Sie schlug unter anderem vor, das Amt des Bürgermeisters nur noch ehrenamtlich zu besetzen. Stefan Müller (CDU), der in Naunhof ein Altenpflegeheim leitet, traute sich die Doppelbelastung zu und wurde am 7. Juni 2015 gewählt.

Trebsen braucht Beamten auf Zeit

„Die Vielfältigkeit der Aufgaben eines Bürgermeisters hat in den vergangenen Jahren stets zugenommen“, begründete seine Stellvertreterin Bendix-Bade nun den Antrag, die Hauptsatzung der Stadt so zu ändern, dass mit Ablauf von Müllers Wahlperiode wieder ein Beamter auf Zeit den Chefposten einnehmen soll. „Dabei spielt es keine Rolle, wer das dann macht, auch wenn ich mir erneut Stefan Müller wünschen würde“, erklärte sie am Rande.

Für sie bedarf es eines Menschen, der seine volle Kraft für Trebsen einsetzen kann. Es sei viel Bürokratie zu erledigen. Die Förderlandschaft ändere sich, so dass sich zahlreiche Programme nur durch schnelles Reagieren in Anspruch nehmen ließen. Künftige Aufgaben könnten lediglich in Kooperation mit anderen Kommunen bewältigt werden, weshalb es gelte, Netzwerke zu intensivieren.

Oberhaupt stößt an Grenzen

Die persönliche Anwesenheit des Bürgermeisters, so Bendix-Bade weiter, sei außerdem in wichtigen Gremien wie dem Versorgungsverband Grimma-Geithain, dem Landschaftspflegeverband und dem Städte- und Gemeindetag erforderlich. „Viele Sitzungen, auch die der Bürgermeister miteinander, laufen vormittags“, fügte Steffen Slowik (CDU) an. „Es würde Trebsen ins Hintertreffen bringen, wenn unser Ehrenamtlicher nicht dabei ist.“

Als Mitinitiator des Antrags brachte Markus Praprotnik (CDU) seinen Ärger zum Ausdruck, dass sich der Stadtrat, dem er damals noch nicht angehörte, am 23. September 2013 für das ehrenamtliche Modell entschieden hatte. „Ich war schon immer ein Gegner davon“, sagte er der LVZ. Nebenbei würden sich aus seiner Sicht die Aufgaben nicht in dem Maße erfüllen lassen, wie dies erforderlich wäre. Müller, der sich darüber hinaus an Wochenenden auf vielen Vereinsfesten zeige, komme an seine Grenzen. Das könne kein Dauerzustand sein.

Müller hält Wunsch für berechtigt

Als persönliche Kritik an seiner Tätigkeit fasst Stefan Müller den Wunsch nach Veränderung nicht auf. Angesichts der positiven Haushaltslage sei eine Neubewertung berechtigt. „Schließlich hat unsere Stadt fast 4000 Einwohner, eine eigene Verwaltung und Mitarbeiter im Bauhof sowie Sekretärinnen in Grund- und Oberschule“, sagte der 48-Jährige auf Anfrage. Das Wohl der Stadt stehe für ihn im Vordergrund. Dass die Änderung bereits jetzt besprochen wird, habe den Vorteil, „dass die Ausgestaltung des Amtes von personellen Spekulationen getrennt werden kann.“ Entsprechend antwortete er auf die Frage, ob er 2022 wieder antrete: „Dazu will ich nichts sagen.“ Einen schnelleren Systemwechsel und baldige Neuwahlen lehnte er ab: „Ich habe das Wählervertrauen für sieben Jahre und werde das Amt vollumfänglich ausführen.“

Trebsen als gallische Stadt

Praprotnik sieht die Mehrkosten, die für einen hauptamtlichen Bürgermeister entstehen, als gut angelegtes Geld für die Stadt und ihren Zusammenhalt. „Außerdem setzen wir als kleine gallische Stadt ein Zeichen des Selbstbewusstseins: Wir lassen uns nicht unterkriegen“, betonte er.

