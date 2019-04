Trebsen

Eine Kooperation strebt die Oberschule Trebsen mit dem Seniorenwohn- und Pflegezentrum „Mühlteichblick Trebsen“ an. Als Vorgeschmack gingen die Mädchen und Jungen einer Klasse diese Woche schon mal zu Werke, und zwar im Rahmen eines Wettbewerbs.

„Aus der Leipziger Volkszeitung haben wir davon erfahren, dass die Industrie- und Handelskammer jedes Jahr die beste neunte Klasse sucht“, sagte Tina Knauth, Sprecherin der 9c. Mehrmals hätten sich Trebsener Oberschüler an dem Wettbewerb beteiligt, mitunter recht erfolgreich. „Deshalb schlug ich vor, dass wir auch mitmachen“, so die 15-Jährige.

Jugendliche wollen zupacken

In die Bewertung fließen die Noten des vergangenen Schuljahres und des Halbjahreszeugnisses vom Februar ein. Außerdem müssen sich die Bewerberklassen soziale Projekte suchen. „Bei uns kam der Vorschlag, etwas mit älteren Menschen zu machen“, erklärte Knauth. „Weil das Seniorenzentrum relativ neu ist und noch nicht so viel in den Außenanlagen entstanden ist, haben wir es uns ausgesucht, zumal einige von uns ganz gut zupacken können.“

Arbeitseinsatz im Garten des Seniorenheims

Bei Sylvia Haubold, Leiterin des vom Internationalen Bildungs- und Sozialwerk betriebenen Hauses, stießen die Jugendlichen auf offene Ohren; gemeinsam entwickelten sie ein Konzept, was zu tun wäre. So kam es jetzt zum Arbeitseinsatz. Neben dem Gebäude legten Schüler ein Beet an, andere hoben Boden für ein Gewächshaus aus. In den Rabatten wurde Unkraut gejätet, über den Rasen rollte der Mäher. Einige Mädchen spielten im Haus mit Senioren.

Langfristige Kooperation geplant

„Das soll keine einmalige Sache sein“, sagte Klassenlehrerin Birgit Dütthorn. „Angedacht ist, dass wir als Oberschule einen Pflegevertrag mit dem Heim abschließen. Auch andere Schüler würden sich dann beteiligen. Und im Rahmen des Kunstunterrichts könnten Ausstellungen in der Einrichtung gestaltet werden.“

Begeistert davon zeigt sich Leiterin Haubold. „Schön, dass die Mädchen und Jungen mit ihren Ideen unseren Garten bereichern“, sagte sie. „Das ist eine wertvolle Unterstützung, wir freuen uns auf eine langfristige Zusammenarbeit.“

Von Frank Pfeifer