Trebsen

Teurer als ursprünglich gedacht wird es, den Parkettboden der Sport- und Kulturstätte „ Johannes Wiede“ auszutauschen. Der Stadtrat hat mittlerweile das Geld freigegeben, das zusätzlich gebraucht wird. Dieses Jahr soll das Vorhaben angepackt werden.

Das letzte Mal hatte sich das Parlament im Dezember 2016 mit dem Thema befasst. Damals war das Bauamt davon ausgegangen, den Parketttausch und die Aufbereitung der Leuchter im Saal schon vergangenes Jahr für rund 60 000 Euro durchziehen zu können. Die damaligen Angebote, die das Bauamt eingeholt hatte, haben sich aber zwischenzeitlich überholt. „Sämtliche Auftragsbücher der Firmen sind voll, wir haben es mit erheblichen Preissteigerungen zu tun. Außerdem liefen unterdessen neuere Untersuchungen. Der Boden wackelt so sehr, dass sich Risse in der Decke unterm Saal gebildet haben“, erläutert Bauamtsleiterin Marika Haupt.

Trebsen muss Mehrkosten bezahlen

Summa summarum ergibt sich nach ihren Worten daraus eine Preissteigerung um 15 800 Euro auf nunmehr 75 800 Euro. Die zusätzlichen Kosten muss die Stadt selbst tragen, denn die bereits feststehenden Fördermittel über das Bund-Länder-Investpprogramm „Brücken in die Zukunft“ lassen sich nicht erhöhen.

Schon mehrmals ist der rund 270 Quadratmeter große Boden in der Vergangenheit aufgearbeitet worden, hatten Handwerker schadhafte Stellen ausgebessert. Mittlerweile ist er so dünn, dass nur noch eine Radikalkur hilft. Das alte Parkett fliegt raus. Dann muss ein neuer Blindboden eingebaut werden, mit dem sich ungleiche Höhen ausgleichen lassen. Darauf kommen zunächst Grobspanplatten, auf die wiederum das neue, 22 Millimeter starke Industrieparkett aus Buchenholz in Fischgratmuster verlegt wird.

Gute Akustik auch mit neuem Parkett

Zur Beratung vor zwei Jahren hatte Stadtrat Steffen Slowik ( CDU) angemahnt, bei der Sanierung den Nutzungszweck der Sport- und Kulturstätte zu beachten.

Der TCC feiert in der Kulturstätte und führt hier sein Programm auf. Quelle: Frank Schmidt

Der Berufsmusiker kennt, wie er sagte, Fälle, bei denen Säle nach der Parkettverlegung ihre gute Akustik verloren hätten. Auch sei eine Versieglung nötig, die sportliche Veranstaltungen erlaube.

Dem Wunsch kam die Stadtverwaltung nach. „Wir haben die Sache mit der Akustik abgeklärt, sie bleibt erhalten“, versichert Bürgermeister Stefan Müller ( CDU). Außerdem erhalte das Parkett die entsprechende Versieglung. Gegen ein einfaches Wachsen und Ölen hatte sich der Technische Ausschuss im Vorfeld der entscheidenden Stadtratssitzung ausgesprochen.

Leuchter werden saniert

Ein großer Eingriff in die Halle steht also bevor, bei dem es sich anbietet, die vier kleinen und den großen Kronleuchter gleich mit auf Vordermann zu bringen. Sie wurden zu DDR-Zeiten aufgehängt, ihre Verkabelung stammt sogar noch von der Einweihung der Kulturstätte im Jahre 1930. Nun erhalten sie eine neue Oberflächenlackierung im französischen Gold, außerdem werden sie mit stromsparenden Leuchtdioden bestückt.

Um weitere Preissteigerungen zu vermeiden, macht die Stadt bei der Ausschreibung des Vorhabens an Firmen Druck. „Als Termin für die Arbeiten haben wir die Zeit zwischen dem Schulanfang und kurz vor dem Faschingsauftakt ins Auge gefasst“, erläutert Bauamtschefin Haupt. „Vom 20. August bis zum 30. Oktober wird das ein straffes Programm.“

Auch Pläne für Außengelände

Dass der Parkettaustausch nunmehr erfolgt, freut Simone Hahn, die im Rathaus stellvertretend für die Auslastung der Sport- und Kulturstätte verantwortlich ist. „Das Haus wird sehr gut angenommen. Es gibt kaum noch Säle in dieser Größenordnung, deshalb sollten sie erhalten werden“, sagt sie. „Bei uns laufen viele Privatfeiern, Konzerte und andere Veranstaltungen. Wenn das Parkett dann glänzt, wird der Saal noch mehr ein Blickfang sein. Das wertet das Haus auf.“

2015 hatte die Stadt 376 547 Euro in die Sport- und Kulturstätte investiert, um sie brandschutztechnisch auf den Stand der Zeit zu bringen, 2016 ließ sie einen Außenlift anbauen. Neben der Parketterneuerung soll nächstes Jahr auch der Sportplatz des Geländes saniert werden, veranschlagt sind dafür 200 000 Euro.

Von Frank Pfeifer