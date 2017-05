Trebsen. Schottenrock statt Sportklamotten: Zumindest mental haben Trebsener Oberschüler im Rittergut Trebsen einen etwas anderen Sportunterricht absolviert. Und dafür hatten die meisten wenigstens einen karierten Plaid im Schottenmuster um, welcher neben dem Kilt wichtiger Bestandteil der Schottentracht ist. „Für uns ist das ein fächerverbindender Unterricht, um in Kombination mit sportlicher Betätigung auch Schottland kennenzulernen“, erklärte die Englischlehrerin Birgit Ditthorn. Freilich würden sich dafür die Schottenspiele en miniature besonders gut anbieten. Eine Woche zuvor schon haben die Mädchen und Jungen der siebenten Klassen für diese kleinen Highlandgames trainiert. Nun aber ging es um die Wurst, oder besser gesagt um Haggis, wie das schottische Nationalgericht mit im Schafsmagen gegarten Innereien des Klauentieres heißt. Also ran ans Fassrollen, Mini-Baumstammweitwurf, Strohsackwerfen, Hufeisenzielwurf und statt Baumstammslalom Eierlauf im Zickzack sowie diverse Geschicklichkeitsspiele. Außerdem stand ein Schottenquiz auf dem Wettkampfplan, dessen Antworten aber Uwe Schimmel als ausgemachten Experten der Trebsener Highlandgames schon in seiner Einweisung für den Projekttag zu verklickern wusste. Wer also gut zuhörte, erfuhr das Wichtigste von dem Land mit 802 Inseln im Norden von Großbritannien. Zu den Besonderheiten von Schottland gehören die Distel als Nationalpflanze und zwei Produkte, mit denen die Schotten ihr Geld verdienen. „Das eine ist das Öl, was sie aus der Nordsee holen, das andere ist der Whisky“, klärte Schimmel auf. Ach ja, da sei auch noch das Ungeheuer von Loch Ness, auch „Nessie“ genannt, Sherlock Holmes und neben dessen geistigen Vaters, Sir Arthur Conan Doyle, weiter berühmte schottische Schriftsteller.

Ein Indiz dafür, dass die kleinen Trebsener Schottenspiel nicht im eigenen Saft schmoren, ist das Interesse daran, was aus anderen Kindereinrichtungen gezeigt wird. So hat sich auch das Freizeit- und Bildungszentrum Haus Grillensee in Naunhof angemeldet und veranstaltet regelmäßig diese Mini- Highland Games für seine Besucher.



Von Frank Schmidt