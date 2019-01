Trebsen

Mit dem alten Jahr zeigt sich Trebsens Bürgermeister Stefan Müller ( CDU) zufrieden. Und das neue könnte aus seiner Sicht sogar noch besser werden. Über Geschafftes und die Vorhaben sprach er mit der LVZ.

Im Interview: Bürgermeister Stefan Müller (CDU). Quelle: Thomas Kube

Frage: Wie beurteilen Sie das abgelaufene Jahr?

Stefan Müller: Es war ein gutes Jahr für Trebsen und seine Ortsteile. Durch die hohen Gewerbesteuereinnahmen konnten wir etliche Projekte abschließen.

Welche waren das?

Wir haben das Feuerwehrgerätehaus Seelingstädt gesichert und die Straßenbeleuchtung an der B 107 auf energiesparende LED umgestellt. Der grundhafte Ausbau der Seilergasse in Trebsen zwischen Schulberg und B107, der insgesamt 317.000 Euro kostete, wurde abgeschlossen. In Seelingstädt bekam die Schulstraße eine neue Decke, und auf dem Sportplatz „ Johannes Wiede“ haben wir die Beregnungsanlage erneuert.

Unerreichte Ziel

Manche Ziele ließen sich aber auch nicht erreichen. Beispielsweise sollten vergangenes Jahr schon die ersten Grundstücke im Wohngebiet am Froschteich verkauft werden. Wo klemmt’s?

Das Vorhaben hat sich leider verzögert, weil dort die Zauneidechse vorkommt. Wir mussten ein Artenschutzgutachten erbringen und daraufhin die Planung überarbeiten, erneut Stellungnahmen der Behörden einholen und alles öffentlich auslegen. Nun kann der Stadtrat den Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan fassen, was die baurechtliche Voraussetzung ist, um das Gebiet zu erschließen. Parallel dazu wird die Ausschreibung und Vergabe an den Erschließungsträger vorbereitet, so dass die Vermarkung der Grundstücke noch dieses Jahr an Interessenten erfolgen kann.

Zwei Projekte für Altenhain

Auf der Agenda für 2018 stand auch die Sanierung des Heimathauses Altenhain. Wie sieht’s dort aus?

Wir erhielten die Fördermittelzusage über das europäische Leader-Programm. Geplant ist nun, von März bis August das Dach neu zu decken, einen Pelletofen zu installieren sowie Fenster und die Eingangstür aufzuarbeiten. In einigen Bereichen kommt noch Trockenbau hinzu.

Müsste dringend saniert werden: die Altenhainer Turnhalle. Quelle: Frank Pfeifer

Wie ist der Stand bei der Sanierung der Sporthalle Altenhain?

Wir werden eine Zuwendung über das Programm „Vitale Dorfkerne“ beantragen, das der Freistaat aufgelegt hat. Beim aktuellen Aufruf kam es hier zu unerwarteten Schwierigkeiten. Trotzdem sind wir optimistisch, das Vorhaben künftig realisieren zu können.

Investitionen in Schulen



Die Oberschule wünscht sich dringend einen Ersatzneubau für ihre desolaten Nebengebäude.

Kam Trebsen hier etwas voran?

Die Planung soll dieses Jahr realisiert werden, um Fördermittel beantragen zu können. Unsere Kräfte hatten wir aber zunächst auf die Grundschule konzentriert. Dort sind die Planungen auf den Weg gebracht für Sanierungen im Gebäude und die Neugestaltung des Außengeländes. Die Gesamtkosten werden bei knapp 320 .000 Euro liegen.

Pläne für Jahr 2019

Was haben Sie sich außerdem für 2019 vorgenommen?

Auf dem Sportplatz Trebsen wollen wir die Kunststoffbeläge der Rundlaufbahn, der Weitsprung-Anlaufbahn und des Kleinspielfeldes erneuern. Zusammen mit der Beregnungsanlage werden 200. 000 Euro investiert. Wir erneuern das Parkett in der Sport- und Kulturstätte und lassen die Leuchter aufarbeiten. Für den Radweg von Trebsen nach Walzig laufen der Grunderwerb und die Genehmigungsplanung, für den Radweg von Trebsen nach Altenhain beginnen wir die Planung.

Die Straßenbeleuchtung der Thomas-Müntzer-Straße wollen wir auf LED umstellen. Für die Feuerwehr Altenhain kaufen wir ein neues Löschfahrzeug, denn ihres ist das älteste in der gesamten Flotte. Einen Fördermittelantrag haben wir gestellt für den Ersatzneubau der Brücke Grimmaer Straße über den Ellergraben in Altenhain. Für den Umbau des Feuerwehrgerätehauses Neichen zur multifunktionalen Begegnungsstätte wird die Planung vorbereitet, um später eine Förderung beantragen zu können. In Summe heißt das: 2018 war ein gutes Jahr, 2019 könnte ein noch besseres werden.

Das Feuerwehrgerätehaus Neichen. An der Rückseite möchte die Stadt einen Steg zum Hang anbauen, damit das Obergeschoss barrierefrei zugänglich ist. Quelle: Frank Pfeifer

Augenmerk auf Neichen

Sie sprachen gerade von Neichen. Mitunter stellt sich das Gefühl ein, dass dieser Ortsteil gegenüber Altenhain und Seelingstädt etwas hintenan steht, so zum Beispiel jetzt beim Breitbandausbau. Ist dem so?

Nein! Alle Ortsteile wie auch die Kernstadt werden gleich behandelt. Die Deutsche Glasfaser hat uns nur ein Angebot für Trebsen, Seelingstädt und Altenhain gemacht. Wir nahmen es an, damit wenigstens dort der Ausbau auf den Weg gebracht wird. Im Gespräch bin ich mit dem Unternehmen, was Neichen anbelangt. Unser Ziel bleibt, auch dort Glasfaser bis ins Haus zu bekommen. Momentan ist aber die Versorgung durch die Telekom deutlich besser als in Altenhain.

Neue Partnerschaft

Mal weg von den Investitionen. Trebsen sprach sich dafür aus, eine Städtepartnerschaft mit dem schottischen Blackford zu begründen, das ebenfalls Highland-Games veranstaltet. Wie weit sind die Bemühungen gediehen?

Im Januar kommt erstmals unser Partnerschaftskomitee zusammen. Ihm gehören Stadträte, Vertreter des Fördervereins Rittergut Trebsen, der Grund- und Oberschule, der Feuerwehr, der Kirchgemeinde und ich an. Ziel ist es, die Partnerschaft dieses Jahr hinzubekommen.

Die Highland Games verbinden - Trebsen und das schottische Blackford streben eine Partnerschaft an. Quelle: Thomas Lieb

Bürgermeister-Kandidatur?

Eine entscheidende Weiche stellte Trebsen im Herbst. Die Stadt soll zur nächsten Wahl, also – falls nichts dazwischenkommt – 2022, wieder einen hauptamtlichen Bürgermeister bekommen. Wollen Sie wieder antreten?

Ich bemühe mich, verlässliche Antworten zu geben. Und das kann ich auf diese Frage zum heutigen Zeitpunkt definitiv noch nicht.

Von Frank Pfeifer