Trebsen

Ihrem Ende entgegen neigt sich die Sanierung der Seilergasse im Herzen von Trebsen. Inzwischen erhielt der Abschnitt zwischen der Straße Am Schulberg und der Bundesstraße 107 seine Asphaltdecke. Dieser Tage wurden Fußwege und auf mittlerer Höhe jener Wendebereich gepflastert, bis zu dem die Verkehrsader in beide Richtungen befahrbar ist. „Wir gestalten ihn optisch anders, damit jeder sieht, dass dort die Einbahnstraße beginnt“, erläuterte Bauamtsleiterin Marika Haupt.

Nun stehen nach ihren Worten noch einige kleinere Restarbeiten auf der rund 260 Meter langen Strecke an. Außerdem sind Bäume zu pflanzen. Die Verkehrsfreigabe soll möglichst in der ersten Novemberhälfte erfolgen.

Vorgesehen war der grundhafte Ausbau schon eher. Doch 2016 reichte der angezapfte Fördertopf des damaligen europäischen Leader-Programms gerade einmal aus, um die Straßenbeleuchtung zu erneuern. Im Vorfeld der jetzigen Arbeiten verlegte die Oewa für 245 000 Euro neue Wasser- und Abwasserleitungen. Der Energieversorger Envia ersetzte die Freileitung durch ein Erdkabel. Leerrohre für ein künftiges Glasfasernetz lagen schon im Boden.

273 000 Euro Kosten

273000 Euro kostet der reine Straßenbau mit Stellflächen für Autos, Gehwegen und Begrünung. Davon erhielt die Stadt rund 70 Prozent als Beihilfe vom Freistaat. Den Rest zahlte sie nicht allein, sondern legte über ihre Straßenausbaubeitragssatzung 30 Prozent auf die Anrainer um, von denen deshalb anfangs viele das Vorhaben ablehnten. „Wir mussten aber etwas tun, die Straße war total hinüber und wäre immer weiter zusammengebrochen“, erklärte Haupt. „Die Beiträge, die pro Grundstück im Durchschnitt zwischen 500 und 2000 Euro liegen, haben inzwischen die meisten bezahlt.“

Anwohner halten sich nicht an Verkehrsregeln

Dass sich mehrere Anwohner offenbar nicht an die Verkehrsregeln halten, darauf machte Markus Praprotnik (CDU) zur Stadtratssitzung am Montagabend aufmerksam. „Es kommen ständig Autos in falscher Richtung aus der Einbahnstraße raus auf die Bundesstraße, was schon zu einem Unfall führte“, sagte er. Das Fehlverhalten habe er bereits vor der Sanierung beobachtet, jetzt habe es aber deutlich zugenommen. Bürgermeister Stefan Müller (CDU) sicherte zu, die Polizei um verstärkte Kontrollen zu bitten.

In drei Bauabschnitten war die Seilergasse in den vergangenen Jahren auf Vordermann gebracht worden. „Damit ist sie in bestem Zustand, was das Wohnumfeld aufwertet“, urteilt die Bauamtsleiterin. Ein vierter Bereich soll sich noch anschließen, und zwar vom Ende der Straße bis zum Hintereingang des Friedhofs – dort gibt es momentan nur einen geschotterten Weg. Durch den Bau des Seniorenwohn- und Pflegezentrums „Mühlteichblick Trebsen“ hat aber der Verkehr in diesem Bereich zugenommen.

Aus dem Weg soll eine asphaltierte Straße werden, die weitere Parkflächen bietet, weil die jetzigen oftmals bei Trauerfeiern nicht ausreichen. Außerdem, so Kämmerer Martin Sittauer, wird als Ausgleichsmaßnahme ein Feldgehölz-Streifen angelegt. Der Stadtrat beschloss am Montag, das erforderliche Land, das dem Pfarrlehen zu Trebsen gehört, für fünf Euro pro Quadratmeter zu kaufen.„Die Planung für das Vorhaben ist beauftragt“, sagt Marika Haupt. „Eine Umsetzung hängt von der Fördermittel-Bereitstellung ab.“

Von Frank Pfeifer