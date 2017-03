Trotz mehrfacher Aufrufe fand sich kein Bewerber, der in Trebsen das Amt des Friedensrichters übernehmen will. Nun muss die Stadt auf einen Plan B umschwenken. Er sieht vor, mit einer Nachbarkommune einen Vertrag zu schließen, die dann den Aufgabenbereich in Trebsen mit erfüllt. Zur Auswahl stehen Bennewitz und Grimma.