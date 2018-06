Grimma

Schwimmen, Radfahren, Laufen: Am Wochenende geht in Grimma der 14. Muldental-Triathlon über die Bühne. Dann ist die Muldestadt wieder fest in der Hand der Extremsportler, diesmal ganz im Zeichen der Deutschen Meisterschaften der Jugend und Junioren. Die Wettkämpfe gehen mit diversen Verkehrsbehinderungen einher.

Meisterschaftsrennen am Nachmittag

Das erste Meisterschaftsrennen startet am Sonnabend um 15 Uhr mit der weiblichen Jugend B. Anschließend werden alle weiteren Titelrennen ausgetragen. Am Sonntag eröffnen die Nachwuchsathleten um 8.45 Uhr den Wettkampftag. Erstmals wird in Grimma die Mixed-Team-Relay ausgetragen. Anschließend geht es um 10.10 Uhr für die Frauen der 2. Bundesliga und um 11.15 Uhr für die Mannschaften der Regionalliga auf die Strecke. Das Männerrennen der 2. Bundesliga startet um 12.25 Uhr. Der Startschuss für das abschließende Jedermannrennen im EnviaM-Light- und Bike24-Team-Triathlon fällt um 13.15 Uhr.

Entlang der Wettkampfstrecken, zum Schwimmstart am Floßplatz und im Zielareal auf dem Markt können die Zuschauer alle Rennen hautnah miterleben und die Athleten anfeuern,heißt es in einer Mitteilung. Die letzte Siegerehrung am Sonntag ist für 15.55 Uhr geplant. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Vollsperrungen und Halteverbot in Grimmas Innenstadt

Die Stadtverwaltung weist auf die Einschränkungen für den Verkehr hin. Absolutes Halteverbot besteht am Sonnabend und Sonntag in folgenden Straßen: Nicolaistraße, Nicolaiplatz, Weberstraße, Leipziger Straße (vom Wallgraben bis Weberstraße), Wallgraben, Friedrich-Oettler-Straße, Brückenstraße, Markt, Hohnstädter Straße, Lorenzstraße, Frauenstraße, Köhlerstraße, Karl-Marx-Straße (von Bahnhofstraße bis Henningstraße), Vogelberg, Prophetenberg. Absolutes Halteverbot gilt an beiden Tagen auch auf der Laufstrecke: Nicolaistraße, Nicolaiplatz, Weberstraße, Gerbergasse, Lange Straße und Markt.

Alle Wettkampfstrecken sind am Sonnabend und Sonntag für den gesamten Verkehr gesperrt. Für Anwohner der Innenstadt ist eine Zu- und Ausfahrt nur über Pappisches Tor möglich, heißt es. Hier besteht ebenfalls Haltverbot auf beiden Straßenseiten. Für Töpferstraße, Mühlstraße, Baderplan, Luise-Urbaniak-Straße, Paul-Gerhardt-Straße, Klosterstraße und Schlossgasse besteht zusätzlich die Ausfahrt über die Köhlerstraße in Richtung Prophetenberg und eine Einfahrt über die Wurzener Straße, Friedrich-Oettler-Straße und Brückenstraße zu bestimmten Zeiten.

Bushaltestellen werden verlegt

Die Bushaltestelle des Nicolaiplatzes wird während der Wettkämpfe an die Haltestelle stadteinwärts in der Straße des Friedens (Höhe Rote Schule) und stadtauswärts an die vorhandene Haltestelle Straße des Friedens (Höhe Ärztehaus) verlegt.

„Wir hoffen, mit Ihnen als Zuschauer, auf eine erfolgreiche Veranstaltung und bedanken uns im Voraus für Ihr Verständnis wegen der Verkehrseinschränkungen an diesem Wochenende“, sagt Triathlon-Gesamtleiter Hans-Peter Bischoff.

