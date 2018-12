Belgershain/Leipzig

So viel Heimlichkeit – in der Weihnachtszeit. Hunderte Kartenspieler aus der ganzen Bundesrepublik mussten diesmal bereits lange vor Beginn der Deutschen Meisterschaften gehörig pokern. Die Fahrt nach Leipzig buchen? Das Hotelzimmer reservieren? Den Urlaub planen? Oder doch lieber warten? Auf LVZ-Nachfrage gibt Cheforganisator Klaus Dietze (74) nun Entwarnung: Die 11. Deutschen Pokermeisterschaften am 28. und 29. Dezember in Leipzig finden statt. „Definitiv.“

Der in Threna wohnende Veranstalter von Europas größtem Pokerturnier für Nicht-Profis räumt ein, dass die in seinen Augen völlig unnötige gerichtliche Zuspitzung zu allgemeiner Verunsicherung geführt habe: „Stand jetzt liegen uns 700 Anmeldungen vor. Das sind weniger als in den Vorjahren. Täglich bekommen wir Anfragen, ob die Behörden das Turnier erlauben oder nicht.“ Wie berichtet, gilt die Veranstaltung längst als feste Größe in Leipzig. Zuletzt versammelten sich im Hotel „The Westin“ rund 1000 Teilnehmer an 100 Tischen.

Turnier in Aschersleben brachte alles ins Rollen

Das Durcheinander perfekt gemacht hatte nach LVZ-Recherchen ein ähnliches, wenn auch kleineres Turnier in Aschersleben, das Dietze vor Monaten veranstalten wollte. Das Verwaltungsgericht in Magdeburg prüfte den Vorgang und kam seinerzeit zu dem Schluss, dass die Erlaubnis des Bundeskriminalamtes ( BKA) fehlt. Das Ascherslebener Bürgerturnier konnte daher nicht stattfinden. Das Urteil ging auch ans Leipziger Amt, das sich der Argumentation der Sachsen-Anhalter anschloss. Daraufhin wurde Klaus Dietze der Gewerbeschein entzogen.

Dessen Anwalt Thomas Jauch hatte den Bescheid angefochten. Natürlich schreibe das Gesetz den Nachweis des BKA zwingend vor: „Genau das hatten wir ja schon vor gut drei Jahren gegenüber den Behörden in Leipzig betont. Umso befremdlicher, dass sie jetzt so tun, als gebe es keinerlei Vorgeschichte“, so Jauch. Laut Dietze saßen er und sein Anwalt an jenem 8. Juli 2015 mit Vertretern von Ordnungsamt und Glücksspielbehörde an einem Tisch: „Wir hatten darauf hingewiesen, dass der Persilschein des BKA erforderlich ist. Die Behörden sahen das damals anders. Ich sei von den Gerichten schon hinlänglich überprüft worden, hieß es.“

Klaus Dietze spricht von einer Formalie

Nachdem der Anwalt mit seinem Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz beim Verwaltungsgericht gescheitert war, rief er das Oberverwaltungsgericht ( OVG) an. Die Bautzener forderten die Stadt Leipzig unterdessen zur Stellungnahme auf. „Wir haben nun sechs Wochen Zeit, uns dazu zu positionieren“, sagt Dietze. Der frühere Universitätsdozent und spätere Fußballmanager ist sichtlich erleichtert: „Solange über das Verfahren nicht abschließend entschieden ist, kann es kein Verbot des Leipziger Turniers geben.“

Das wiederum bedeute, dass die Vorbereitungen auf die Deutschen Meisterschaften wie geplant in die heiße Phase gingen. Jetzt könne nichts mehr dazwischen kommen. Vor allem auch deshalb, so Dietze, weil ihm die Stadt eine tadelsfreie Ausrichtung der bisherigen Turniere attestiere. Für ihn sei die ganze Geschichte eh nur eine Formalie, sagt der Threnaer: „Die Unbedenklichkeitsbescheinigung des BKA haben wir inzwischen beantragt. Der Eingang in Wiesbaden wurde uns bestätigt – die Bearbeitung dauert natürlich nun.“

Pokerfreunde verärgert über Störfeuer

Die Stadt Leipzig ließ durch Sprecher David Quosdorf mitteilen, dass sie sich zum laufenden Verfahren nicht öffentlich äußern dürfe. Pokerfreunde wie Thomas Erler vermuten „althergebrachte Vorurteile“ gegen das Pokern als wahre Ursache für den Clinch. Tatsächlich kämpfte Rentner Dietze schon seit Jahren vor diversen Gerichten. Sein Ziel: Das oft als Glücksspiel verrufene Pokern aus der Schmuddelecke zu holen. Etliche Prozesse, bis hin zum Bundesverwaltungsgericht, strengte er an, um das Strategie- und Taktikspiel als „Spiel anderer Art“ listen zu lassen. Mit Erfolg. Sogar die Tagesschau berichtete.

Um so ärgerlicher das wiederholte Störfeuer, so Dietze. „Der Prozess kostet mich erneut viel Geld und vor allem Nerven.“ Wie auch immer: Er freue sich auf die Deutschen Meisterschaften. Dass es diesmal vielleicht nur 900 statt 1000 Spieler sein könnten, bezeichnet er nicht als Beinbruch: „Hauptsache, alle Teilnehmer – ganz normale Menschen wie du und ich – können sich zwei Tage lang fast wie in Las Vegas fühlen.“

Von Haig Latchinian