Grimma

Bei 506 Einsätzen waren die knapp 500 Männer und Frauen der Grimmaer Feuerwehr im vorigen Jahr im Einsatz. Diese Bilanz machte Daniel Klemm, Chef der Gemeindefeuerwehr der Großen Kreisstadt auf der Jahreshauptversammlung im Rathaussaal auf. Große Überraschungen waren nicht zu erwarten, da dieser Zusammenkunft schon interne Bilanzen in allen Ortsfeuerwehren vorausgegangen waren. Dennoch bot dieser Termin die Gelegenheit, Informationen über die Gesamtwehrleitung, also aus erster Hand aufzunehmen und mit in die einzelnen Gerätehäuser mitzunehmen.

Grimmaer führen einsatzstärkste Feuerwehr im Landkreis

Damit haben die Grimmaer Kameraden 68 Einsätze mehr zu bewältigen gehabt, als im Vergleichszeitraum 2017. Insbesondere die Zahl der technischen Hilfeleistungen sei gestiegen, das Gros davon gehe auf das Konto von Sturm „Friederike“.

Mit Blick auf die Einsatzzahlen anderer vergleichbarer Städte wie beispielsweise Borna, sei die Grimmaer Wehr nach eigenem Bekunden die „einsatzstärkste Feuerwehr im Landkreis Leipzig“, betonte Klemm. Und darüber hinaus würden sich noch viele Kameraden für Kulturveranstaltungen wie Dorf- und Stadtfeste sowie für diverse Sportveranstaltungen ihre Kluft überziehen.

Starker Nachwuchsbereich mit aktiver Ausbildung

Nicht minder aktiv waren die 207 Mädchen und Jungen zwischen fünf und 16 Jahren aus dem Nachwuchsbereich, war von Gemeindejugendwart Ronny Granzow zu hören. Mit ihren Betreuern haben die Jugendfeuerwehren insgesamt 1155 Ausbildungsstunden durchgeführt. Weitere knapp 3200 Stunden wurden für Vor- und Nachbereitungen auf Gemeinde- und Kreisebene aufgewendet. Doch die meiste Zeit haben die Jugendwarte selbst oft an Wochenenden in etwa 5500 Stunden für Sitzungen und Tagungen sowie für die eigene Aus- und Weiterbildung investiert.

Kritik an Zentralisierung der Rettungsleitstelle erneuert

Sowohl von Klemm als auch von Granzow kam Dank an alle, die für das Ehrenamt Feuerwehr sprichwörtlich brennen. Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) schloss sich dem an. Aber er machte mit seinen Ausführungen auch deutlich, dass es im organisatorischen Ablauf immer noch hakt. Einmal mehr hatte er die „fantasielose Zentralisierung der Rettungsleitstelle“ als „riesengroßes Problem“ auf dem Kieker. Auch deshalb habe man beim jüngsten Sturm „Eberhard“ zwecks „Optimierung der Einsatzkräfte“ in einem Einsatzleitwagen eine sogenannte „ Landfunkstelle“ eingerichtet. Ob diese „gerechtfertigt“ gewesen sei, so Berger, vermag er final nicht zu bewerten. „Hinterher ist man immer schlauer.“ Rückendeckung bekam er vom Grimmaer Stadtwehrleiter Michael Grimm. „Das war die beste Variante“, sagte er.

Grimma plant hohe Investitionen in Ausrüstung

Steffen Kunze als Mitarbeiter der Grimmaer Verwaltung und stellvertretender Kreisbrandmeister für die Region verkündete noch anstehende Investitionen. So seien 335.000 Euro für ein Tanklöschfahrzeug für Großbothen geplant, 231.000 Euro für die Umstellung auf moderne Atemschutztechnik und weiter 240.000 Euro für Schutz- und Einsatzkleidung.

Von Frank Schmidt