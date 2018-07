Landkreis Leipzig

Nach einem Raubüberfall in einem Drogeriemarkt von Bad Lausick sucht die Polizei Zeugen. Den Angaben zufolge hatte sich ein Mann am Dienstagabend im Geschäft nach Wattestäbchen erkundigt.

Während er an der Kasse weitere Artikel bezahlte, hob er seine Oberbekleidung ein Stück an und offenbarte einen pistolenähnlichen Gegenstand und forderte Geld aus der Kasse. Die Verkäuferin verweigerte sich und schloss den Geldeinsatz der Kasse. Daraufhin verließ der Täter den Laden und entfernte sich in Richtung Bahnhof.

Der Täter soll Beschreibungen nach 1,80 Meter groß, circa 30 bis 40 Jahre alt sein und eine sportliche Figur haben. Sein sächsischer Dialekt ist aufgefallen. Er trug ein rotes Basecap, dunkle Oberbekleidung und eine dunkle Hose.

Zum Zeitpunkt des Überfalls sollen sich noch vier weitere Kunden in dem Drogeriemarkt aufgehalten haben. Da der Täter geräuschlos agierte, kann es sein, dass diese gar nichts von dem Vorfall mitbekommen haben. Die Polizei sucht nun nach diesen vier Personen.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Telefon 0341/96646666, zu melden.

Von LVZ