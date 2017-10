Überholmanöver bei Grimma: Kleinwagen überschlägt sich und bleibt auf Dach liegen

Grimma/Pöhsig. Auf der Staatsstraße 38 zwischen Grimma und Mutzschen hat sich nahe der Ortslage Pöhsig am Donnerstagabend kurz nach 18 Uhr ein Auto überschlagen. Bei dem Unfall sind zwei Personen verletzt worden. Nach ersten Informationen von Augenzeugen vor Ort sei dem Crash ein Überholmanöver durch das Unfallfahrzeug vorausgegangen. Dabei hatte die Fahrerin die Kontrolle über denn von ihr aus Richtung Grimma gesteuerten VW-Kleinwagen verloren.

Das Auto geriet ins Schlingern, kam von der Fahrbahn ab und wurde auf das angrenzende Feld geschleudert. Dabei überschlug sich der VW mehrfach, um schlussendlich etwa 20 Meter von der Straße entfernt kopfüber auf dem Dach liegend zum Stillstand zu kommen. Die 30-jährige Fahrzeugführerin und ihr sieben Jahre älterer Beifahrer konnten sich trotz Verletzungen, jedoch mithilfe Dritter selbst aus dem Wrack befreien, mussten sich aber einer notärztlichen Erstversorgung unterziehen, bevor sie in ein Krankenhaus gebracht wurden.

Zu den Ursachen des Unfalls, die noch zu ermitteln sein werden, wollte sich die Polizei vor Ort nicht äußern. Sicher indes sei, dass am Unfallauto – andere Fahrzeuge waren nicht verwickelt – Totalschaden entstand. Zwar musste die S38 nicht voll gesperrt werden, so dass der Verkehr an der Unfallstelle halbseitig vorbeifahren konnte.

Wer aber aus Mutzschen kommend dennoch aus Gründen der Verunsicherung abbremste oder gar anhielt, erlebte einen nicht alltäglichen Anblick - Blaulicht im Abendrot über Grimma.

