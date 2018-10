Grimma

Wie schon für den Ersatzneubau der Oberschule Böhlen muss die Stadt Grimma auch für den Umbau des Stadions der Freundschaft höhere Baukosten einplanen. Die Verwaltung geht von einer Steigerung von 25 Prozent aus, weil seit der Kostenberechnung vom Juni 2015 die Baupreise nicht stehen geblieben sind. Dadurch muss die Stadt deutlich tiefer in die Tasche greifen. Statt ursprünglich 486 000 Euro rechnet sie jetzt mit 606 000 Euro aus der eigenen Tasche. Der Stadtrat stimmte dieser Mehrausgabe zu.

Fußball-Anlagen müssen zurückgebaut werden

Die Arbeiten im Stadion der Freundschaft stehen unmittelbar bevor. Wie berichtet, muss es laut Fördermittelbescheid im Zuge der Verlegung der Fußballplätze umgebaut und die Nutzung angepasst werden. Es darf künftig nicht mehr dem Fußball dienen, sondern nur noch dem Schulsport und als Vereinsstätte für die Leichtathletik. Laut Hochbauamtsleiterin Ute Hoppe sind „fußballspezifisch geprägte“ Anlagen zurück zu bauen. Abgebrochen wird das blau erscheinende Vereinshaus. „Das ist der älteste Gebäudeteil, der schon mehrfach überschwemmt war und nicht mehr sanierungswürdig ist“, so Hoppe.

Arbeiten im neuen Fußballstadion laufen

Die auf dem Wall befindlichen Stufenanlagen kommen ebenfalls weg. Der Wall bleibe bestehen, verliere aber seinen Charakter, sagte die Amtschefin. Die Überdachung verschwindet nicht, die Sitzschalen darunter – obwohl die Kinder und Sportler sie dringend benötigen – womöglich schon. Sie seien förderschädlich, erinnerte Hoppe. „Wir suchen immer noch eine technische Lösung für das fast nicht Lösbare.“ Die Bauarbeiten am neuen Sportzentrum in der Lausicker Straße hatten im April begonnen. Mittlerweile wächst dort auch das neue Vereinsgebäude in die Höhe.

Von Frank Prenzel