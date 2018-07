Grimma

Die Grimmaer staunten nicht schlecht. Drei Straßennamen an der Frauenkirche waren am Mittwoch überklebt. Statt der üblichen Bezeichnung hatten Unbekannte Namen von Opfern des Zwickauer Terrornetzwerks auf den Straßenschildern verewigt. Die Kripo hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen, teilte die Polizeidirektion Leipzig am Mittwoch mit. Sie datiert den Tatzeitraum auf Dienstag, gegen 21.30 Uhr.

Ähnliche Fälle in anderen Städten

Hintergrund ist eine überregionale Aktion im Vorfeld des am Mittwoch ergangenen Urteils im Münchner NSU-Prozess – Beate Zschäpe wurde wegen mehrfachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Auch in Berlin, Halle und Leipzig gab es derartig überklebte Schilder. Deren Botschaften, die von der Öffentlichkeit weitestgehend unbemerkt blieben, waren allerdings nicht von langer Haltbarkeit. Die verwendeten Aufkleber wurden – ebenfalls von Unbekannt – wieder grob abgerissen und damit nur teilweise entfernt. Deshalb waren am Vormittag an den betroffenen Schildern nur noch Fragmente der aufgeklebten Namen erkennbar, so dass nur gemutmaßt werden kann, ob es sich tatsächlich um Namen von NSU-Opfern gehandelt hat. Parallelen in anderen Städten legen das aber nahe.

Interventionistische Linke übernimmt Verantwortung

Für die bundesweite Aktion der Namensänderung von Straßennamen hat die vom Verfassungsschutz als linksextremistisch eingeordnete Interventionistische Linke (IL) die Verantwortung übernommen und informiert darüber, Straßen ausgesucht zu haben, die NS-belastete Namen tragen würden. In Grimma hat man sich aber nicht an diese Auswahlkriterien gehalten, denn hier waren mit der Lange Straße, dem Leipziger Platz und dem Frauenkirchhof politisch neutrale Straßennamen von den Sachbeschädigungen betroffen.

Auf Nachfrage in der Stadtverwaltung habe man zwar davon erfahren, so Ortungsamtsleiterin Katrin Werner, wüsste aber nicht, wer konkret hinter der Aktion in Grimma stecke. Auch seien die Aufkleber nicht vonseiten der Stadt entfernt worden.

Von Frank Schmidt