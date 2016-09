Leipzig/Grimma. Unbekannte haben in Grimma mehrere Gullydeckel entfernt und Pappe über die Schächte gelegt. Laut Polizei übersah ein Autofahrer die Öffnungen im Boden und fuhr in eines der Löcher, es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Wie die Polizei mitteilte, schoben die Unbekannten zudem Mülltonnen auf die Straße. Entdeckt wurden die Vorfälle am Sonntag gegen 22.18 Uhr in der Bahnhofstraße auf der Höhe des Grundstücks Nr. 55. Die Beamten ermitteln nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

luc