Grimma

Am vergangenen Wochenende sind unbekannte Täter in das Gelände eines Tagebaus bei Grimma eingedrungen. Die Täter gingen sehr rabiat vor – an verschiedenen Gebäuden hebelten sie Dächer auf und drückten Wände ein. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und das Gelände nach Wertgegenständen.

Der genaue Stehl-und Sachschaden steht noch aus. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Grimma, Telefon: 03437/708925100 zu melden.

Von thl