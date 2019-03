Muldental

Ein polnischer Fernfahrer alarmierte die Polizei, nachdem er die aufgeschlitzte Plane an seinem Sattelzuganhänger entdeckt hatte. Unbekannte müssen in der Nacht zu Donnerstag gegen 22 Uhr am Autobahnparkplatz Muldental Nord sein Fahrzeug gewaltsam auf potenzielles Diebesgut untersucht haben, schienen von dem Befund allerdings nicht angetan. Die Ladung blieb vollständig, der Schaden der Zerstörung beziffert sich dennoch auf rund 500 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen wegen versuchten bandenmäßigen Diebstahls aufgenommen. An der Raststätte Muldental Nord war es schon öfter zu dubiosen Diebstählen gekommen.

Von lvz