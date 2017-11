Unbekannte sprühen in Nerchau Hakenkreuz auf ein Häuserwand

Landkreis Leipzig. Ein silberfarbenes Hakenkreuz und eine schwarzfarbene Doppelsigrune beschmutzen seit Mittwoch ein Gebäude in Nerchau. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatten Polizeibeamte während ihrer Streifentätigkeit die verfassungswidrigen Kennzeichen an der Frontseite des Objektes, das einst von der Bäuerlichen Handelsgenossenschaft genutzt worden war, und an einer Mauer entdeckt. Es wurden Fotos gemacht. Die Polizisten veranlassten, dass die Schmierereien umgehend beseitigt wurden. Es wurde Anzeige erstattet. Ermittlungen zu dem Sachverhalt laufen. Dazu sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den unbekannten Tätern geben können. Informationen telefonisch ans Polizeirevier Grimma, Köhlerstraße 3 in 04668 Grimma, 03437/708925100.

Von Birgit Schöppenthau