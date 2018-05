Grimma/Nerchau

Über eine fragwürdige Abkürzung ärgern sich die Mitarbeiter des Bauhofes in Nerchau, die ein unbekannter Autofahrer in der Nacht zum Donnerstag mit seinem Auto durch den Park am Bahnhof genommen hat.

Dabei hat er ein Verkehrsschild aus seiner Verankerung gerissen und ein Stück mitgeschliffen. Ansonsten halten sich die Beschädigungen auf dem Parkgelände in Grenzen. Den Fahrzeugspuren nach, so mutmaßt Ortsvorsteher Thomas Glaser, müsse der Verursacher aus Richtung alter BGH gekommen und quer über die Grünfläche gerast sein.

Aufgrund der Schadenssituation dürfte auch am Verursacherfahrzeug ein nicht unerheblicher Sachschaden entstanden sein. Deshalb verbindet Glaser seinen Ärger mit einem Zeugenaufruf. „Vielleicht hat doch jemand etwas gesehen oder jemand ist ein Fahrzeug aufgefallen, das im Frontbereich stark beschädigt ist. Hinweise würden die Stadtverwaltung und die Polizei entgegennehmen.

Unabhängig davon, so Glaser weiter, wurde wegen Sachbeschädigung mit Fahrerflucht Anzeige gegen Unbekannt erstattet.

Von Frank Schmidt