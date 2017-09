Unbekannter schießt auf 15-Jährigen in Naunhof

Naunhof. Aus dem Nichts traf einen Jugendlichen in Naunhof am Sonnabend gegen 20 Uhr ein Geschoss im Gesicht. Wie die Polizei ermittelte, hielten zwei Jugendliche mit ihren Fahrrädern an einem Kreisverkehr. Plötzlich vernahmen der 15-Jährige einen Schmerz im Gesicht und blutete. Beide waren sich einig, dass jemand mit einer Gas- oder Luftdruckwaffe auf sie geschossen haben musste. Dem Opfer wurde später im Krankenhaus ein Diabolo aus der linken Gesichtshälfte entfernt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

