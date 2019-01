Gruimma

Am frühen Dienstagnachmittag ist auf der A14 zwischen Grimma und Klinga ein Audi in Richtung Leipzig von der Fahrbahn abgekommen und in die Böschung gerast. Warum der Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen fahrbaren Untersatz verloren hat, ist unklar. Er wurde vom Rettungsdienst in notärztliche Obhut genommen. Im Front und Heckbereich des Autos entstand Sachschaden. Da sich die ersten Rettungs- und Ermittlungsarbeiten auf den Seitenstreifen konzentrierten, konnte der Autoverkehr auf der A14 in beide Richtungen ungehindert rollen.

Von fsw