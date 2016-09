Grimma. Schwerer Unfall auf der Bundesstraße 107, an der A14-Anschlussststelle Grimma. Der Fahrer des unfallbeteiligten VW Golf hatte die Autobahn aus Richtung Dresden kommend verlassen und wollte auf die Bundesstraße abbiegen. Laut Augenzeugenberichten hatte der Fahrer, der bei dem Unfall schwer verletzt wurde, einen vorfahrtsberechtigten Transporter auf der B107 übersehen. Die Fahrzeuge kollidierten.

Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwoch bei Grimma ein Autofahrer schwer verletzt worden. Die Rettungskräfte mussten den Mann aus dem Wrack freischneiden. Zur Bildergalerie

Der Insasse des Golf wurde durch den schweren Aufprall so schwer verletzt, dass die Rettungskräfte ihn an der Unfallstelle noch im Wrack versorgen mussten und für einen Weitertransport in eine Klinik stabilisieren mussten. Ein Transport in dem herbeigerufenen Rettungshubschrauber ließ der Gesundheitsszustand des Mannes nicht zu, sodass er mit einem Rettungswagen in eine Leipziger Klinik gebracht werden musste.

Die Feuerwehr aus Grimma kam zum Einsatz und barg den Schwerverletzten mittels technischen Schneidwerkzeugen aus dem Wagen.

Der Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr. Die Bundesstraße 107 ist voll gesperrt, ebenso die Auf- und Abfahrt Grimma nach Leipzig. Der Verkehr staut sich in alle Richtungen. Die Rettungsarbeiten dauern zur Stunde noch an. Die Polizei vor Ort geht davon aus, dass die Strecke gegen 18.30 Uhr wieder freigegeben werden kann.

Von thl