Unfall in Grimma: Motorradfahrer beim Abbiegen übersehen

Grimma. Zu Staus kam es auch auf der Leipziger-/Lausicker Straße in Grimma nach einem Unfall gegen 12 Uhr. Auf der Kreuzung am Finanzamt Der Fahrer eines Honda im Seniorenalter wollte nach links abbiegen und übersah dabei einen Motorradfahrer, der in Richtung Stadtzentrum fuhr und Vorrang hatte. Erschwerend kam hinzu, dass der Biker rechts an einem vor ihm haltenden Pkw vorbeifuhr, der als Linksabbieger in die Husarenstraße dem Gegenverkehr Vorfahrt gewähren musste. Er wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Grimma bereinigte die Unfallstelle.

Von tk