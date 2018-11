Parthenstein

Fahrerflucht nach Unfall auf der Pomßener Landstraße an der Kreuzung der S 49: Am Mittwochabend stieß ein schwarzes Fahrzeug beim Einbiegen in die Kreuzung mit einem Renault Clio zusammen – der Fahrer des verursachenden schwarzen Autos fuhr daraufhin davon.

Polizei und Rettungswagen trafen am Unfallort ein und kümmerten sich um die 28-jährige Renault-Fahrerin; trotz schwerer Verletzungen konnte sie den Beamten die Fluchtrichtung des anderen Fahrzeugs nennen. Am Unfallort fanden die Beamten zudem Spuren und Glassplitter des schwarzen Autos – sie prüften daraufhin die nähere Umgebung, um das mutmaßlich stark beschädigte Auto aufzuspüren.

Auf dem Weg von Klinga nach Pomßen in der Ortslage Großsteinberg am See fanden die Beamten auf einem Waldweg daraufhin das gesuchte Fahrzeug, das deutliche Unfallspuren aufwies, jedoch kein Kennzeichen. Anhand der Umweltplakette konnte die Halterin dennoch ermittelt werden. An der betreffenden Adresse trafen die Beamten auf einen 39-jähriger Mann – er gab zu, der Unfallverursacher gewesen zu sein. Ein Atemalkoholtest bescheinigte ihm einen Promille-Wert von 2,76 Promille. Der 39-Jährige wurde mit zur Dienstelle genommen; sein Führerschein wurde beschlagnahmt und das Unfallfahrzeug sichergestellt. Die 28-jährige Renault-Fahrerin wurde unterdessen in ein Krankenhaus gebracht und stationär behandelt.

Von Maximilian König