Unfall mit Kleintransporter und Lkw auf der A14 – mehrere Verletzte

Leipzig. Auf der A14 hat sich am Donnerstagvormittag am Dreieck Parthenaue ein Unfall ereignet, bei dem nach ersten Erkenntnissen mindestens neun Personen verletzt wurden. Die Autobahn ist in Richtung Dresden voll gesperrt, teilte die Polizeidirektion Leipzig mit. Gegen 11.30 Uhr verlor der 56-jährige Fahrer eines polnischen Lastwagens die Kontrolle über den Wagen. Der Sattelschlepper stellte sich quer und krachte in die Mittel-Leitplanke.

Ein nachfolgender Kleintransporter aus Polen bemerkte das zu spät. Er versuchte dem ins Schlingern geratenen Sattelschlepper auszuweichen. Das gelang nicht mehr, worauf das Fahrzeug offenbar den Lkw touchierte und dann rechts auf die Leitplanke prallte.

Der Transporter sei mit neun Personen voll besetzt gewesen, so die Polizei. Alle Insassen seien bei der Kollision verletzt worden. Mindestens ein Mensch trug schwere Blessuren davon und wurde per Hubschrauber zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Autofahrer missachten Absperrung

„Die Unfallstelle muss jetzt beräumt werden“, so Polizeisprecherin Katharina Geyer gegenüber LVZ.de. Bei der Kollision seien auch Betriebsstoffe der Fahrzeuge ausgelaufen und müssen beseitigt werden. Wann die Sperrung aufgehoben werden könne, sei noch nicht klar.

Die Unfallstelle wurde mit Sperren gesichert, um die Autofahrer frühzeitig auf eine Umleitung zu führen. Allerdings würden diese immer wieder missachtet und umfahren, so die Polizei. Es gebe aber an der Unfallstelle definitiv kein Durchkommen, sagte Geyer am Nachmittag. „Diese Sperren müssen von allen beachtet werden“, betonte sie.

Von lyn