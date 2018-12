Grimma/Draschwitz

Ein Einfamilienhaus stand am Samstagabend in Draschwitz bei Grimma in Flammen. Etwa 70 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Zschoppach, Mutzschen und Kössern sowie aus Leipnitz (Thümmlitzwalde) und Grimma wurden gegen 19.30 Uhr an die Schläuche gerufen wurden, um das leer stehenden Wohnhaus zu löschen.

Besucher entdeckten Flammen im Haus

Ein junges Ehepaar aus Chemnitz, das in Draschwitz bei Verwandten in einem der Häuser gegenüber zu Gast war, bemerkte zunächst einen beißenden Geruch von Qualm und Rauch. Kurz darauf habe man in dem betroffenen Haus durch die Fenster im Obergeschoss auflodernde Flammen entdeckt.

Treppenhaus steht in Flammen

Zunächst versuchten die Floriansjünger zum Brandherd im Inneren vorzudringen, was trotz Atemschutz nicht gelang. Den Löschkräften war der Weg durch die brennende Treppe versperrt. Später stellte sich heraus, dass auch Müll und Unrat in Nähe der Treppenstufen in Flammen standen.

Über Leitern ins Innere des Hauses

Weil das Treppenhaus brennt, müssen die Kameraden von außen löschen. Die neue Drehleiter versagt jedoch in Draschwitz.

Deshalb legten die Kameraden Leitern an, um so über die Fenster von außen das Feuer zu löschen. Doch das wirkte echt unbeholfen, zumal die neue Drehleiter aus Grimma vor Ort war. Tatsächlich aber mussten die Kameraden improvisieren, weil das 750 000 Euro teure Löschgerät wegen eines Defektes den Dienst verweigerte. „Status sechs – nicht einsatzbereit“, ließ der Grimmaer Feuerwehrsprecher Thomas Knoblich wissen.

Schläuche über 300 Meter verlegt

Erschwerend kam hinzu, dass eine über 300 Meter lange Löschwasserzufuhr hergestellt werden musste. Letztlich war es den Kameraden gelungen, die Flammen zu ersticken, noch bevor sie auf den Dachstuhl übergreifen konnten. Lediglich dichter Rauch suchte und fand durch die Dachhaut den Weg ins Freie. Nach gut einer Stunde konnte zwar der Löscheinsatz beendet werden, die Nacharbeiten dauerten aber bis weit nach Mitternacht an.

Anwohner vermuten technischen Defekt

Die Brandursache war zur Stunde des Einsatzes noch unklar. Aber unmittelbare Nachbarn haben in ihren vier Wänden nach eigenem Bekunden mit Beginn des Brandes beziehungsweise kurz davor ein Flackern des Lichtes bemerkt und zunächst einen Stromausfall befürchtet. Da offenkundig in dem betroffenen Haus noch Energieleitungen anliegen, könnte ein technischer Defekt Ursache des Brandes gewesen sein, mutmaßten die Nachbarn, ohne jedoch den Brandursachenermittlern zuvorkommen zu wollen. Sicher sei aber, dass dieses Haus seit 2012 unbewohnt war.

Die ehemalige Bewohnerin hätte noch bis dahin mit einem Kind darin ein Zuhause gehabt. Beide seien jedoch in eines der nahen Nachbardörfer umgezogen. Seither habe der Besitzer mehrfach gewechselt. Ohne dass man wüsste, so die Nachbarn, wer jetzt Eigentümer sei.

Von Frank Schmidt