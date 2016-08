Grimma. Nun also doch: Die Ermittler gehen nach dem Großbrand im Hotel „Husarenhof“ in Grimma inzwischen von Brandstiftung aus. Das bestätigte die Polizeidirektion Leipzig gestern gegenüber lvz.de. Bei dem Feuerdrama am Dienstag Abend war das komplette Dachgeschoss ausgebrannt. Die Spuren der Löscharbeiten sind auch noch in den Hotelzimmern der zweiten Etage sichtbar. Das Haus ist derzeit unbewohnbar. Der Schaden liegt im oberen sechsstelligen Bereich.

Das Traditionshaus Husarenhof in Grimma (Landkreis Leipzig) war am Dienstag Abend binnen kurzer Zeit lichterloh in Flammen aufgegangen. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Grimma wurden 21 Uhr gerufen und waren schnell vor Ort, da sich deren Gerätehaus in der Nähe befindet. Die Feuerwehr brachte sich mit einem Großaufgebot an Löschtechnik in Stellung und bekam von der Wurzener Feuerwehr mit einer zweiten Drehleiter Verstärkung. Aufregung herrschte zwischendurch, da eine Person in einem der oberen Zimmer vermisst wurde. Diese tauchte jedoch wieder auf. Die Bediensteten des Hotels sowie neun Gäste konnten sich selbst in Sicherheit bringen.

Von Frank Schmidt / Olaf Majer