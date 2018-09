Grimma

Schon der Name sorgte für ein ausverkauftes Haus: Zum 32. Augustinerkonzert im Gymnasium St. Augustin am Freitag brachte Stephan König Uschi Brüning nach Grimma. Mit ihrem Hit „Dein Name“ der jetzt zärtlich klang und nicht hymnisch wie 1972, begann sie, und schon flogen den beiden Künstlern die Herzen zu. Brüning und König wurden 2017 vom MDR angesprochen, „Am Fenster“ aufzunehmen.

Begeisterte Rufe aus dem Publikum

Seitdem interpretieren sie bekannte Lieder auf intime, reduzierte Weise. Die Zuhörer sind ebenso wie die beiden Künstler mit Liedern wie „Am Abend mancher Tage“ (Lift), „Über sieben Brücken“ (Karat) oder „Als ich fortging“ (Dirk Michaelis) aufgewachsen, das Publikum lauschte andächtig, danach erklangen begeisterte Rufe.

Uschi Brüning beim Konzert in Grimma. Quelle: Thomas Kube

Die Stimme der Sängerin ist immer noch jung, Thema ist immer noch und wieder neu die Liebe. Mit fortgeschrittenem Alter verstehen die Zuhörer immer besser, dass die Grande Dame des Jazz und Soul besonders die träumerischen Töne liebt. Vertonte Texte von Eva Strittmatter passen zur Melancholie der Jahreszeit („September“) oder gehen in ihrer Aktualität besonders zu Herzen: „Wir alle haben viel verloren. /Täusche dich nicht: Auch ich und du. / Weltoffen wurden wir geboren. / Jetzt halten wir die Türen zu…“ Und mit Brünings Stimme und Stephan Königs einfühlsamem Spiel ist auch Manfred Krug vor dem inneren Ohr zu hören, „Die Nacht ist um“, dessen Tod 2016 die Duettpartnerin als Solistin zurückließ.

Uschi Quelle: Thomas Kube

Nach der Pause steigerten sich die beiden Künstler sogar noch in Leidenschaft und Virtuosität wie auch in Empfindsamkeit und Innigkeit. (Kaum zu glauben, wo doch schon der erste Teil nichts zu wünschen übrig ließ.) Nach „Wenn du gehst“ (Udo Lindenberg) und „Nach Süden“ (Lift) verlangte das Publikum mit minutenlangem rhythmischen Beifall natürlich Zugaben. „Die letzte Distel des Jahres“ ließ manchen wohl schon an seinen dürren Garten denken, als noch einmal „Dein Name“ strahlend und leidenschaftlich erklang. Ein wunderbarer Abend voller Emotionen mit einem Künstler- und Freundespaar, das Weltklasse mit Bescheidenheit verbindet.

Von Beate Bahnert