Grimma

Wegen „schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern“ musste sich am Mittwoch der Familienvater Jürgen H. mit Wohnsitz im Muldental vor dem Amtsgericht Grimma verantworten. Dagmar M. als Opfer (beide Namen geändert), die bereits mit neun und elf Jahren missbraucht worden sein soll, ist heute 18 Jahre alt und trat mit juristischem Beistand als Nebenklägerin auf. Der Angeklagte kassierte eine Bewährungsstrafe und muss eine Therapie antreten.

Expertin: Kein Motiv für Falschbezichtigung

Nach zwei Verhandlungstagen stand am dritten vor der Urteilsverkündung die Glaubwürdigkeit des Opfers im Mittelpunkt der Beweisaufnahme. Dazu hörte das Gericht unter Vorsitz von Richter Lutz Grzonka eine Sachverständige. In ihren Ausführungen fiel immer wieder das Wort „Falschbezichtigung“, die der Geschädigten vor allem aus dem Kreis der eigenen Familie vorgehalten worden war. Dazu stellte die Expertin fest: „Es gibt keine unlauteren Motive für eine Falschbezichtigung. Zumal das Mädchen auch keinen sekundären Gewinn daraus ziehen kann. Im Gegenteil, sie ist jetzt das schwarze Schaf der Familie.“ Überdies habe Dagmar M. in ihrer „homogenen Darstellung“ mit Blick auf ihre ursprünglichen Aussagen „keine Mehrbelastungen des Vaters“ vorgenommen.

Gleichwohl stets betont wurde, dass Dagmar M. die Angelegenheit am liebsten unter der Decke gehalten hätte, sei es doch im September 2015 zur Anzeige gekommenen. Wie das zu erklären sei, hinterfragte der Richter bei der Sachverständigen. „Das ist mit vier Jahren Entwicklung des Mädchens zu erklären, sie ist einfach gereift“, war die Antwort.

Staatsanwalt: Alkoholisierter Zustand strafmildernd

In seinem Plädoyer ließ der Staatsanwalt die drei Verhandlungstage Revue passieren, was dem Opfer beim Hören einiger Details die Tränen in die Augen trieb. Auch er vermochte keine „erkennbare Falschaussage durch das Opfer“ erkennen. Da aber die Taten des Vaters teils im alkoholisierten Zustand passiert seien, müsse sich das strafmildernd auswirken. So plädierte der Staatsanwalt auf eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und fünf Monaten, die auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden sollten. Die Nebenklage stellte das Strafmaß ins Ermessen des Gerichtes, regte jedoch an, den Angeklagten mit einer Therapie zu beauflagen.

Verteidiger: Widersprüche verlangen Freispruch

„Ich sehe die Sachlage ein bisschen anders“, begann der Verteidiger sein Plädoyer. Aus seiner Sicht bestünden „Widersprüche in der Aussage der Zeugen, die alles nur vom Hörensagen wissen“. Das Gutachten stellte er in Teilen infrage. „Deshalb kann nur verurteilt werden, wenn man sich sicher ist“, sagte er und plädierte auf Freispruch.

Urteil: Bewährungsstrafe und Therapie

Das Gericht folgte allerdings dem Antrag der Staatsanwaltschaft und verurteilte den Angeklagten zu einer dreijährigen Bewährungsstrafe und drohte eine Freiheitsstrafe von 17 Monaten an. Zudem ordnete es für den Mann eine Entzugstherapie an.

Von Frank Schmidt